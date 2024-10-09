На украинских АЗС новые цены на бензин: сколько стоит литр

В Украине подешевел бензин А-95. Так, 9 октября крупные сети АЗС продают ресурс в среднем по 56,58 грн/л, что на 1 коп. дешевле, чем днем ранее. В то же время, с начала месяца стоимость ресурса выросла – правда, всего на 2 коп., 1 октября бензин стоил 56,56 грн/л.

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В целом же, по данным Консалтинговой группы "А-95", крупные сети АЗС разливают бензин по 52,99-60,99 грн/л. Дешевле всего – Маркет, 52,99 грн/л. А также Фактор – 53 грн/л.

Самые высокие цены установили на заправках SOCAR – 60,99 грн/л. А также:

WOG, ОККО – 59,99 грн/л;

Shell – 59,34 грн/л.

Украинцам вместо бензина продавали фальсификат

Тем временем, на Львовщине разоблачили незаконную продажу фальсифицированного топлива – в частности, бензина. Злоумышленники реализовывали его через сеть подконтрольных АЗС. Как рассказали в Бюро экономической безопасности (БЭБ):

обнаружено было более 22 тыс. литров бензина сомнительного качества;

организовал производство фальсификата директор двух предприятий в Стрыйском районе;

готовое топливо продавали через подконтрольные АЗС.

Впрочем, получить фальсификат украинцы могут на заправках по всей стране. К примеру, ранее правоохранители разоблачили на Киевщине незаконную продажу фальсифицированного топлива. Так, на одной из местных нефтебаз группа лиц хранила бензин и дизель.

А в Закарпатской области производили поддельные бензин и дизель. Размещалось производство в Мукачево – его наладили должностные лица столичного предприятия, которое имело разрешение только на оптовую торговлю топливом.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в экспертной среде не ожидают каких-либо изменений стоимости бензина в ближайшие дни. Причина – угроза масштабной войны на Ближнем Востоке и рост мировых цен на нефть.

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