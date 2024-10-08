На украинских АЗС обновили цены на бензин: сколько стоит литр

Украинские АЗС повысили стоимость бензина А-95. Так, 8 октября они продают его в среднем по 56,59 грн/л, что на 5 коп. дороже, чем днем ранее. При этом последний раз за пределы 56,6 грн/л средняя стоимость ресурса выходила 13 сентября – тогда он стоил 56,61 грн/л.

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В целом же, по данным Консалтинговой группы "А-95", крупные сети АЗС разливают бензин по 52,99-60,99 грн/л. Дешевле всего – Маркет, 52,99 грн/л. А также Фактор – 53 грн/л.

Самые высокие цены установили на заправках SOCAR – 60,99 грн/л. А также:

WOG, ОККО – 59,99 грн/л;

Shell – 59,34 грн/л.

Что будет с ценами на АЗС

В то же время, в экспертной среде не ожидают каких-либо изменений стоимости бензина в ближайшие дни. Причина – угроза масштабной войны на Ближнем Востоке и рост мировых цен на нефть, говорится в материале delo.ua.

"Сети пока не будут повышать цены на стелах. Но будут корректировать акционные предложения, поэтому скидки на топливо сократятся", – рассказали аналитики.

При этом подчеркивается: если восходящий тренд на глобальном нефтяном рынке продолжится, вырастут и цены на АЗС. Однако не ранее, чем "на следующей неделе".

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, правоохранители разоблачили на Львовщине незаконную продажу фальсифицированного топлива – в частности, бензина. Злоумышленники реализовывали его через сеть подконтрольных АЗС.

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