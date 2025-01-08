В Украине резко выросли зарплаты в трех отраслях: кому готовы платить уже на треть больше

В Украине, согласно официальным данным, в трех отраслях за год размеры средних зарплат выросли более чем на треть. Речь идет о почтовой и курьерской деятельности (за год зарплаты выросли на 37,4%), строительстве (35,8%) и авиационном транспорте (35,7%).

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Об этом говорится в данных Госстата. И хотя зарплаты у строителей растут рекордными темпами, размер зарплат все еще остается на относительно низком уровне – 16106 грн по состоянию на сентябрь 2024-го. Еще меньше получают в области почтовая и курьерская деятельность (рост на 37,4%) – в среднем специалисты здесь зарабатывают 15560 грн.

Это едва ли не самая маленькая зарплата среди всех отраслей. Хуже только в образовании – средняя зарплата составляет всего 13 970 грн. На третьем месте по темпам роста зарплат – авиационный транспорт (рост на 35,7% до 40443 грн). И хотя в Украине гражданская авиация на паузе, авиакомпании продолжают работу, выполняя рейсы за границей. Кроме того, необходимо поддерживать инфраструктуру в Украине для того, чтобы была возможность быстро возобновить работу аэропортов, когда будут условия безопасности.

Так, официальная статистика (Госстат) показывает среднюю зарплату со значительным опозданием. Последние данные появились в декабре и демонстрируют уровень заработных плат по состоянию на сентябрь 2024-й. Еще три месяца назад в среднем украинцы зарабатывали 20592 грн, что на 22,2% больше, чем в сентябре 2023-го. Эта статистика близка к цифрам, которые показывают данные больших кадровых порталов. Хотя, стоит отметить, что официальная статистика не учитывает теневые заработки, а также уровень зарплат неоформленных сотрудников.

Высокая средняя официальная зарплата традиционно в IT – 50 752 грн. А меньше платят в культуре (12 478 грн) и в сфере функционирования библиотек, архивов и музеев (12 497 грн).

Значительно разнятся данные кадровых порталов. К примеру, данные work.ua показывают: средняя зарплата по состоянию на январь 2025-го составляет 22,5 тыс. грн, что на 18% больше, чем годом ранее. Остальные цифры показывает статистика их конкурента: портала robota.ua. Так, по данным последних, средняя зарплата в Украине на январь составляет всего 20,8 тыс. грн (вакансии). Разница состоит в том, что robota.ua отдельно считает данные в вакансиях и резюме.

Как ранее писал OBOZ.UA, правительство утвердило постановление №1332, которым ввело новое требование для бронирования сотрудников. Все критические предприятия должны выплачивать среднюю зарплату, размер которой не менее 2,5 минималки (20 тыс. грн) за последний квартал. Работники-претенденты на бронирование также должны будут иметь такую зарплату минимум месяц этого квартала.

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