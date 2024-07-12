На рынке новых квартир в Украине возник серьезный перекос: это уже влияет на цены

В Украине с начала полномасштабного вторжения РФ вдвое снизилось количество новостроек. К 2025 году рынок просядет до 30% от объемов 2021 года. Однако есть регионы, в которых, наоборот, стали строить значительно больше. Это, в первую очередь, западные области Украины. Такой перекос на рынке повлиял и на цены.

Видео дня

Об этом OBOZ.UA рассказала директор по продажам cтроительной компании Gazda Марианна Бигунец. "Разговоры о дефиците нового жилья идут уже почти 2 года. Однако это только тактические обстоятельства", – отметила специалистка.

Действительно, сейчас непрерывное строительство наблюдается только в 1/3 жилых объектов от общего количества задекларированных новостроек, подсчитала эксперт. Но львиная доля из них приходится именно на условно безопасные регионы страны.

Например, в Закарпатской области ситуация противоположная общей тенденции. Конкуренция между девелоперами здесь с каждым месяцем усиливается.

"Во втором полугодии на Закарпатье планируют выйти от 10 до 15 девелоперских компаний из других регионов. Похожая ситуация во Львове и Ивано-Франковске: в 2024 году в этих городах заявлено в 2 раза больше новостроек, чем было в "довоенном" 2021 году", – рассказала эксперт.

Из-за этой тенденции за 2 года цены на квартиры в новостройках в Закарпатье, Ивано-Франковске, Львове и Черновцах практически сравнялись с Киевом, Одессой, Днепром, Харьковом, где обычно стоимость жилья была выше. Теперь ценовой разрыв на старте строительства в разных регионах, если сравнивать схожие по своим характеристикам объекты, не превышает 5-10%. До начала полномасштабной агрессии средняя разница могла достигать 40%.

Как сообщал OBOZ.UA, при этом в целом украинцы стали меньше инвестировать в квартиры в новостройках. Спрос перетекает на вторичный рынок, где покупатели чаще всего выбирают для покупки "однушки" стоимостью около 60 тыс. долл.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!