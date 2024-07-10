Украинцы не хотят покупать квартиры в новостройках: какое жилье выбирают

Украинцы стали меньше инвестировать в квартиры в новостройках. Спрос перетекает на вторичный рынок, где покупатели чаще всего выбирают для покупки "однушки" стоимостью около 60 тыс. долл. Также среди важных критериев – расположение квартир на нижних этажах дома и наличие ремонта.

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Об этом рассказал эксперт по вопросам недвижимости Иван Кудояр, пишет УНН. По его словам, на первичном рынке количество соглашений с прошлого лета упало уже на 40%.

Он объяснил, что украинцы опасаются инвестировать в новое строительство на фоне продолжающейся войны. Кроме того, покупатели не хотят заниматься квартирой "с нуля" – жилье без ремонта продается очень сложно. "Никто не хочет связываться с ремонтами", – сказал Кудояр.

Кроме того, эксперт считает, что на рынке сложилась уникальная ситуация. В частности, готовое жилье можно купить дешевле, чем строящееся.

"Цены (на первичном рынке. – Ред.) плюс-минус такие же, как и до войны были. Есть застройщики, которые подняли на 10-15%, они мотивируют это стоимостью бензина, электроэнергии. Плюс темпы строительства у многих упали... В Киеве было 20 активных застройщиков, сейчас их осталось 7", – рассказал Кудояр.

По его подсчетам, летом-2024 опросом пользуются однокомнатные квартиры с ремонтом на нижних этажах, цена которых варьируется в районе 60 тыс. долл. Особенно популярно жилье в на Закарпатье, а также во Львове и Ивано-Франковске, т.к. они считаются более безопасными.

В то же время, по данным Кудояра, рынок недвижимости в Киеве и Киевской области менее активный, несмотря на наплыв людей из других регионов. "Скорее всего, больше снимают жилье, снимают достаточно активно", – добавил Кудояр.

Как сообщал OBOZ.UA, на украинском рынке аренды жилья тоже не все гладко. За время полномасштабной войны изменились как требования арендодателей к арендаторам, так и критерии выбора квартир.

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