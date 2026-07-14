На рынке недвижимости Украины произошел парадокс: интерес покупателей снижается, но цены растут

В июне цены на недвижимость в Украине постепенно росли как на первичном, так и на вторичном рынках. В то же время интерес потенциальных покупателей к приобретению квадратных метров продолжал снижаться почти по всей стране.

Видео дня

Об этом говорится в новом исследовании одного из крупнейших отраслевых порталов. Между тем столица традиционно удерживает лидирующие позиции по показателю цены, хотя и здесь спрос на жилье продолжает снижаться.

Ситуация на рынке новостроек

В первый месяц лета большинство застройщиков пересмотрели прайсы в сторону увеличения, хотя количество сделок и просмотров сократилось. В результате в регионах сложилась следующая ценовая ситуация:

лидеры роста за месяц: Черкасская (+7,5%) и Черновицкая (+6,4%) области;

Черкасская (+7,5%) и Черновицкая (+6,4%) области; наибольшее падение за месяц: Запорожская (-6,3%) и Кировоградская (-4,8%) области;

Запорожская (-6,3%) и Кировоградская (-4,8%) области; годовые рекордсмены по подорожанию: Ивано-Франковская (+20%), Тернопольская (+20%), Черновицкая (+17%) и Житомирская (+17%) области.

Что происходило в столице

Киев уверенно удерживает статус самого дорогого города для покупки первичного жилья, даже несмотря на незначительное снижение цен в июне. Средняя стоимость квадратного метра в новостройках столицы составила $1379 (что на 3,5% меньше по сравнению с маем).

Самый дорогой район: Печерский – 2697 $/м² ;

Печерский – ; самый доступный район: Деснянский – 879 $/м².

Динамика спроса

В июне спрос на новое жилье упал в большинстве областей. Наиболее заметное снижение интереса зафиксировано в следующих регионах:

Киев (-21%);

Черниговская область (-19%);

Запорожская область (-17%);

Николаевская область (-16%);

Киевская область (-15%).

Единственным регионом, который продемонстрировал заметный рост спроса на новостройки в июне, стала Черкасская область (+9%).

Ситуация на вторичном рынке

Вторичное жилье в июне также продемонстрировало устойчивую тенденцию к подорожанию при одновременном сокращении реального спроса. Количество выставленных на продажу квартир заметно увеличилось в Волынской (+10%), Сумской (+10%) и Черниговской (+8%) областях. Зато в Киеве объем предложения на вторичном рынке сократился на 11%.

Каковы цены на вторичном рынке

Наибольший скачок цен за месяц: Кировоградская (+19%), Черниговская (+16%) и Черновицкая (+11%) области.

Кировоградская (+19%), Черниговская (+16%) и Черновицкая (+11%) области. Снижение цен: зафиксировано только в Волынской области (-3%).

зафиксировано только в Волынской области (-3%). Самая низкая средняя цена за 1-комнатную квартиру — в Херсонской области ( $17 тыс. , что на 10% больше, чем в мае).

за 1-комнатную квартиру — в Херсонской области ( , что на 10% больше, чем в мае). Самая высокая средняя цена на 1-комнатную квартиру — в Киеве ($89,8 тыс.).

География цен в Киеве

Абсолютным лидером по стоимости остается Печерский район, где средняя цена однокомнатной квартиры достигла $180 тыс. Самые дешевые предложения сосредоточены в Деснянском районе – в среднем $49 тыс. за однокомнатную квартиру.

Спрос на готовые квартиры

Интерес к покупке жилья на вторичном рынке в июне продолжал падать. Наиболее сильный спад зафиксирован в Запорожской (-18%), Винницкой (-17%) и Черновицкой (-13%) областях.

Однако отдельные регионы пошли вразрез с общим трендом и продемонстрировали рост активности покупателей. В частности, это:

Тернопольская область (+15%);

Житомирская область (+10%);

Львовская область (+7%);

Ивано-Франковская область (+1%).

Как уже сообщал OBOZ.UA, в Полтаве и Чернигове двухкомнатную квартиру можно арендовать фактически по той же медианной цене, что и однокомнатную, а в Луцке доплата за дополнительную комнату составляет всего 500 гривен. Наибольшая разница в стоимости зафиксирована в Киеве и Ужгороде.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!