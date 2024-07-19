На рынках выставили новые пониженные цены: сколько стоит популярный фрукт

В этом году урожайность слив в Украине значительно выросла, что привело к снижению цен на 10% по сравнению с прошлым годом. Средняя цена на сливы на рынке составляет 32,5 грн/кг, однако в магазинах можно встретить цены дешевле.

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Об этом OBOZ.UA сообщила руководитель отдела маркетинга оптового рынка сельскохозяйственной продукции "Шувар" Татьяна Попович. Пик сезона слив планируется на конец июля и продлится до сентября. В южных регионах он начинается несколько раньше, тогда как в северных и западных областях пик наступает несколько позже.

Основные поставщики слив по регионам остаются традиционными – Львовщина, Буковина, Винница и южные области, начинающие сезон среди первых в середине июля. Винница славится большими садами и современными методами выращивания, что обеспечивает высокие урожаи. Южные области, в частности Одесская и Херсонская, благодаря теплому климату начинают сбор урожая раньше других регионов.

Цены на сливы

Относительно стоимости фруктов средняя цена на сливы на рынке "Шувар" сегодня составляет 32,5 грн за кг, что на 10% меньше по сравнению с прошлым годом. Это обусловлено увеличением предложения на рынке.

В разных магазинах цены на сливы колеблются от 29 до 40 гривен за килограмм. Благодаря этому сливы остаются доступными широкому кругу потребителей. Основные продуктовые магазины установили следующие цены:

МегаМаркет – 39,90 грн/кг;

Сельпо – 40 грн/кг;

Novus – 39,99 грн/кг;

Varus – 29,90 грн/кг.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине в разгар сезон ягод, в частности малины и голубики. При этом цены на них падают - например, на крупном рынке "Шувар" последняя подешевела со 120-180 грн/кг в конце июня до 90-130 грн/кг в середине июля. То есть снижение цен составило 25–27,8%.

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