На РФ надвигается стремительный рост цен на продукты: к чему готовят россиян

Продукты питания в России могут подорожать еще на 8-20% в 2025 году из-за общей инфляции, растущих транспортных расходов и высокой ключевой ставки Центробанка. Особенно это коснется импортных продуктов, сезонных фруктов и овощей.

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Об этом пишут росСМИ. Одной из главных причин, способствующих подорожанию, является общая инфляция.

По состоянию на октябрь 2024 г. инфляция в России составляла 8,4% в годовом выражении, и тенденция к ее росту продолжается. Цены на продукты питания уже превышают средний уровень инфляции, что особенно заметно на базовых продуктах. К примеру, по данным Росстата, с начала года картофель подорожал на 50,4%, сливочное масло – на 23,43%, молоко – на 11,82%, баранина – на 21,15%, а яблоки – на 13,14% .

Еще одним важным фактором являются постоянно растущие транспортные расходы, влияя на конечную стоимость продукции. Высокая ключевая ставка Центробанка РФ также способствует росту цен, ограничивая доступ бизнеса к дешевым кредитам и увеличивая затраты на производство и транспортировку.

В следующем году потребители могут ощутить очередное повышение цен на молочные и мясные продукты. В частности, цена на молоко может вырасти до 90 рублей (39 гривен) за литр, что на 10-15% больше текущих показателей. Говядина подорожает до 700-800 рублей (296 гривен) за килограмм (рост на 12%), а свинина – до 500-600 рублей (254 гривен) за килограмм (рост на 10%). Овощи и фрукты, особенно импортные, могут существенно подорожать – до 15-20%. К примеру, картофель может стоить около 40 рублей за килограмм, а помидоры – 150 рублей за килограмм.

Особенно уязвимыми к этим колебаниям остаются малообеспеченные категории населения, поскольку продукты питания составляют значительную часть их бюджета. Даже при том, что российские чиновники сообщают о снижении уровня бедности до рекордных 8,5% в 2023 году, в стране остается большая доля "предбедных" – имеющих доходы лишь немного выше предела бедности. Эти люди рискуют вернуться в категорию бедных, если стоимость жизни продолжит расти.

Ускорение продовольственной инфляции оказывает значительное влияние на качество жизни пенсионеров и малообеспеченных слоев населения. По данным Росстата, реальный размер пенсий снизился на 1,3% по сравнению с прошлым годом. Опросы "ИнФОМ", проводимые по заказу Центробанка, показывают, что около 20-25% россиян имеют доходы, которых хватает только на еду, но не хватает на одежду или обувь. Это свидетельствует о том, что большинство населения уже находится на грани финансовой стабильности.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в России ожидается резкое удорожание мобильной связи, домашнего интернета и платного ТВ. Причина – в 2025 году сразу 95% местных компаний, предоставляющих соответствующие услуги, планируют поднять тарифы из-за, среди прочего, связанных с санкциями проблем с оплатой и доставкой оборудования.

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