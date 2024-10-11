На продажу выставили активы украинского банка: озвучено название

Фонд гарантирования вкладов физлиц планирует продать активы ликвидирующегося "Банка Сич". В частности, на аукцион выставили коммерческую недвижимость в Киеве общей площадью 1068,5 кв.

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Об этом сообщили в самом фонде. Там отметили:

торги пройдут 16 октября на в системе Prozorro.Продажи;

это будут повторные торги по этому лоту;

начальная цена лота – 41 млн 421 тыс. 335 грн 16 коп.

"Участие в аукционе могут принять как юридические, так и физические лица кроме заемщиков и поручителей по кредиту, а также кроме лиц, связанных с государством-агрессором. Средства, вырученные от продажи активов, направляются на удовлетворение требований кредиторов АО "Банк Сич", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: в целом, на продажу выставлен ряд активов. Среди них:

группу нежилых помещений первого этажа общей площадью 5,9 кв. м и помещение третьего этажа общей площадью 1062,6 кв. м по адресу: г. Киев, ул. Прицака Емельяна (Кржижановского), 4;

основные средства, среди которых офисная техника, мебель, банкоматы, терминалы и т.д.

"16 октября 2024 года в системе Prozorro. Продажи на повторные торги выставлены активы АО "Банк Сич", ликвидацию которого осуществляет Фонд гарантирования вкладов. В состав лота входит коммерческая недвижимость в Киеве общей площадью 1068,5 кв.м", – рассказали в фонде.

Напомним: Банк "Січ" признали неплатежеспособным 9 августа 2022 года. Тогда в НБУ сообщили, что деятельность банка характеризовалась:

некачественной системой корпоративного управления;

неэффективной бизнес-моделью;

осуществлением рисковых операций.

"Несмотря на наличие ликвидных средств для уплаты процентов за пользование кредитом рефинансирования, Наблюдательный совет и правление банка 29 июля 2022 года приняли решение об их неуплате. Учитывая факт неуплаты процентов за использование кредитами рефинансирования в соответствии с условиями договора, Национальный банк направил финучреждению требование о необходимости осуществления полного досрочного погашения задолженности по кредитам рефинансирования", – сообщали в регуляторе.

Тем не менее, подчеркивалось, набсовет и правление банка 4 августа приняли решение о невозможности выполнения указанного требования из-за недостаточности средств. Что, напомнили в НБУ, является основанием для отнесения банка к категории неплатежеспособных.

"Правление Национального банка Украины приняло решение об отнесении АО "Банк Сич" к категории неплатежеспособных в связи с невыполнением банком в установленный договором срок своих обязательств перед Национальным банком по кредитам рефинансирования из-за недостаточности средств", – рассказали тогда в НБУ.

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