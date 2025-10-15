В Украине разрастается безработица: кого больше всего ищут работодатели и в каких областях

Безработица в Украине по состоянию на октябрь 2025 года охватывает около 93 тысяч зарегистрированных лиц, в то же время работодатели предлагают более 240 тысяч вакансий. Больше всего ищут работников в Киеве, Киевской и Львовской областях, тогда как на прифронтовых территориях, в частности в Донецкой, Херсонской и Николаевской областях, вакансий значительно меньше, чем соискателей работы.

Видео дня

Об этом рассказала директор Государственной службы занятости Юлия Жовтяк. По ее словам, легче всего трудоустроиться в крупных городах и их пригородах. Больше всего вакансий сосредоточено в Киеве и Киевской области, а также на Львовщине.

В то же время именно здесь наблюдается дефицит квалифицированных кадров. Например, в Киеве на около 4 тысячи соискателей приходится более 70 тысяч вакансий, во Львовской области – 8 тысяч соискателей на 25 тысяч вакансий.

Гораздо сложнее ситуация на прифронтовых территориях. В Донецкой области количество соискателей работы превышает количество вакансий в десять раз, в Херсонской области – в три раза, в Николаевской – в два раза. Наиболее востребованными остаются рабочие профессии.

Отмечается, что это тенденция, которая сохранялась и до полномасштабного вторжения. Самый острый дефицит кадров сейчас наблюдается в производстве, логистике, строительстве, аграрном секторе, розничной торговле, образовании, перерабатывающей промышленности, сервисе и средних медицинских должностях.

Существенная доля вакансий сосредоточена в двадцатке самых массовых профессий: продавец, администратор, повар, охранник, бариста, швея, торговый представитель, пекарь, бухгалтер, инженер, врач, механик, электрик, учитель, грузчик и другие. Опрос среди 55 тысяч работодателей, где работают более 4 млн человек, показал, что трудности с трудоустройством особенно испытывают внутренне перемещенные лица.

Основные причины – частая смена места жительства и низкая мотивация. Аналогичные проблемы наблюдаются среди ветеранов из-за отсутствия необходимой квалификации, среди людей с инвалидностью из-за необходимости в специальных условиях труда, а также среди лиц в возрасте 60+, которые чаще не владеют современными технологиями.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, с 1 января 2026 года работодатели в Украине ежеквартально должны выполнять нормативы трудоустройства лиц с инвалидностью и платить целевой взнос в случае их невыполнения. Впервые к уплате обяжут и бюджетные учреждения, а размер взноса будет определяться в зависимости от средней зарплаты и количества незанятых рабочих мест для людей с инвалидностью.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!