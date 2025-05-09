На мировых рынках переписали стоимость нефти: что будет с ценами на АЗС в Украине

На мировых рынках подорожала нефть. Среди причин называется ослабление торговой напряженности между крупнейшими потребителями ресурса – США и Китаем. Так, 9 мая, по состоянию на 05:07 по Гринвичу, стоимость нефти марки Brent выросла на на 23 цента, или 0,37% – до 63,07 доллара за баррель. А марка West Texas Intermediate (WTI) подорожала на 21 цент, или 0,35% – до 60,12 доллара за баррель. Для Украины же такие цены, по словам экспертов, означают потенциальное появление у АЗС возможности снизить цены на бензин на около 2 грн/л.

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Об росте цен сообщает Reuters. При этом там отмечают: нефть может подорожать еще больше – на 2-3 доллара за баррель. Произойдет же это, если США и Китай:

Назначат дату начала официальных торговых переговоров.

Договорятся о снижении существующих высоких пошлин во время их проведения.

Кроме того, подчеркивается, на рост стоимости нефти также повлияло объявление Великобритании о заключении "прорывной" торговой сделки с США. В частности:

Британия согласилась снизить тарифы на американский импорт до 1,8% с прежних 5,1%.

США снизили пошлины на британские автомобили, но сохранили 10%-ную пошлину на большинство других товаров.

Впрочем, отмечают аналитики, и соглашение США с Великобританией, и потенциальные договора с другими странами не смогут существенно изменить ситуацию на рынке. Ведь они "будут оказывать лишь незначительное влияние на нефтяные настроения".

"Между тем, Организация стран-экспортёров нефти и её союзники, известные как ОПЕК+, планируют увеличить добычу, что может оказывать давление на цены на нефть. А более жесткие санкции США против Ирана могут ограничить поставки и привести к росту цен", – констатировали аналитики.

Чего ожидать Украине

В свою очередь, аналитики delo.ua отмечают: в ближайшее время стоимость бензина в Украине может заметно изменится. При чем, как в сторону удорожания, так и удешевления.

По словам основателя группы компаний "Прайм" Дмитрия Леушкина, все будет зависеть от стоимости нефти эталонной марки Brent. Так:

Если она "несколько недель продержится у отметки 62 доллара/баррель", можно будет ожидать снижения цен на бензин на АЗС на 2 грн/л.

Если нефтяные котировки вернутся к значению 70 долларов/баррель, цены вырастут – в среднем на 1 грн/л.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в Украине разоблачили масштабное производство низкокачественного топлива – в частности, бензина А-95. Злоумышленники добавляли в топливо различные смеси – в частности газовый конденсат.

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