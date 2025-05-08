На каждый новый - полтора потерянных: в Украине массово начали закрываться ФОПы

В 2025 году в Украине на каждый открытый ФЛП (физическое лицо-предприниматель) приходится 1,5 закрытых, что свидетельствует о преобладании прекращения деятельности над новыми регистрациями. Количество закрытий выросло на 44% по сравнению с прошлогодним периодом.

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Об этом сообщают аналитики Опендатабот. Этот тренд отражает изменения в структуре малого предпринимательства, если в прошлом году новых бизнесов создавалось больше, чем закрывалось, то в этом году ситуация противоположная - на каждый новый ФЛП приходится 1,5 прекращенных.

С начала 2025 года было зарегистрировано 81 928 новых ФОПов, что на 9% меньше, чем за тот же период 2024 года. В то же время прекратили деятельность 119 895 предпринимателей. В итоге - 37 967 ФЛП больше закрылись, чем открылись. В 2024 году ситуация была прямо противоположной: открылось более чем на 7 тысяч больше предпринимателей, чем закрылось.

Интересно, что уже в марте и апреле наблюдается восстановление: количество новых ФЛП превышает количество закрытых. Например, в марте открылись 20 029 ФЛП, а закрылись 18 477. В апреле - 21 517 открытых против 17 618 закрытых.

Наиболее популярной сферой деятельности для новых ФОПов остается розничная торговля - ее выбрали 20 763 предпринимателя (почти 25%). Далее следуют ИТ и консалтинг (7 129) и оптовая торговля (6 216). Больше всего ФОПов зарегистрировано в Киеве (11,6 тыс.), Днепропетровской (7,8 тыс.) и Львовской (6,1 тыс.) областях. Также заметна активность женщин в бизнесе: 61% новых ФОПов созданы именно женщинами, тогда как мужчины зарегистрировали 39%.

По словам главы налогового комитета Верховной Рады Даниила Гетманцева, рост количества закрытий связан преимущественно с прекращением деятельности "спящих" ФЛП - тех, которые не осуществляли активной предпринимательской деятельности. С 1 января 2025 года для них снова стал обязательным ЕСВ (единый социальный взнос), что могло стимулировать принятие решения о закрытии.

Координатор экспертных групп Экономической экспертной платформы Олег Гетман подтверждает, что активные предприниматели, которые имеют обороты и реальные доходы, в основном продолжают работать. По его оценкам, новый обязательный взнос в 800 грн в месяц не является критическим для бизнеса, а основные вызовы лежат в плоскости спроса, доступа к финансированию и безопасности.

В перспективе, как ожидают эксперты, количество открытых и закрытых ФЛП может сравняться к концу 2025 года. Это будет свидетельствовать о стабилизации предпринимательской среды после периода адаптации к новым условиям.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинским предпринимателям в мае 2025 года необходимо обязательно подать квартальную декларацию и уплатить единый налог и военный сбор до 20 числа. Наименьшие суммы для ФЛП 1 группы - от 302,80 грн, а для 3 группы добавляется еще 1% военного сбора с дохода.

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