Украинские ФЛП не должны упустить майские обязательства: какие отчеты нужно подать и сколько оплатить

Украинским предпринимателям в мае 2025 года необходимо обязательно подать квартальную декларацию и уплатить единый налог и военный сбор до 20 числа. Наименьшие суммы для ФЛП 1 группы – от 302,80 грн, а для 3 группы прибавляется еще 1% военного сбора с дохода.

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Об этом рассказал налоговый консультант Михаил Смокович. Предприниматели, работающие на третьей группе, должны до середины мая выполнить сразу несколько важных действий:

представление декларации плательщика единого налога за I квартал 2025 года – до 12 мая включительно;

– уплата единого налога (5%) за I квартал – до 20 мая;

– уплата военного сбора (1%) за I квартал – до 20 мая.

Эти налоги рассчитываются исходя из дохода за первые три месяца года. Важно не медлить, чтобы избежать штрафных санкций и пеней. Предприниматели на упрощенной системе 1-й и 2-й группы также имеют ряд важных платежей на текущий месяц:

военный сбор за май – 800 грн (рекомендованная сумма) – до 20 мая;

(рекомендованная сумма) – единый налог для ФЛП 2-й группы – 1600 грн – до 20 мая;

– единый налог для ФЛП 1-й группы – 302,80 грн – до 20 мая.

Для ФЛП, зарегистрированных на территориях активных боевых действий, уплата налогов остается добровольной. Если ФЛП имеет официально оформленных сотрудников, необходимо:

подать налоговый расчет за апрель , включая:

, включая: приложение 1 по ЕСВ (единому социальному вкладу) ;

; приложение 4ДФ (относительно доходов физических лиц) – до 20 мая.

Этот отчет содержит информацию о зарплатах, начисленных налогах, удержании и уплате социальных взносов. Даже если ФЛП не имеет работников в штате, но выплачивает деньги физлицам (например, за предоставленные услуги), он обязан предоставить Налоговый расчет с Приложением 4ДФ за апрель до 20 мая.

Это позволяет налоговым органам контролировать правильность учета и уплаты налогов с доходов физических лиц. Несвоевременная подача отчетов или уплата налогов может привести к штрафам, поэтому важно быть максимально организованным и не пропустить дедлайны.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинцам снова предоставили возможность подавать налоговые декларации в мобильном приложении Действие. Теперь форма отчетности будет обновлена – будет содержать возможность для регистрации уплаты военного сбора.

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