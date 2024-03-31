На ХАЭС подключили к системе энергоблок после ремонта: справились на две недели быстрее плана

Энергоблок Хмельницкой атомной электростанции вернулся к работе и был подключен к энергосистеме. Это произошло в субботу, 30 марта, после успешного восстановительного ремонта.

Об этом сообщает пресс-служба Энергоатома. "Энергоблок Хмельницкой АЭС подключен к сети после восстановительного ремонта", – говорится в сообщении.

Ранее на две недели после восстановительного ремонта энергоблок уже начал производить электроэнергию для украинской энергосистемы, выдавая 300 МВт/час.

Планируется, что после снятия ограничений нагрузка на блок будет увеличена.

"Энергоатом делает все для обеспечения электроэнергией потребителей в это сложное для страны время. Мы работаем для Украины и украинцев! - отметили в пресс-службе.

Напомним, 4 марта один из атомных блоков на Хмельницкой АЭС был отключен по техническим причинам.

Как сообщал OBOZ.UA, между тем украинцы могут серьезно сэкономить на оплате счетов за электроэнергию – более 260 грн. Причем это будет легально и без каких-либо нарушений. Для этого достаточно обратиться к поставщику тока и установить двухтарифный счетчик "день-ночь". После этого за потребленное ночью электричество нужно будет платить вдвое меньше.

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