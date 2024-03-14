В Украине отключили энергоблок на АЭС: что теперь будет с подачей электроэнергии потребителям
Один из атомных блоков на Хмельницкой АЭС был отключен по техническим причинам. В настоящее время выясняются обстоятельства и продолжаются работы по устранению нарушений. Тем не менее, ситуация в энергосистеме Украины контролируемая: система остается сбалансированной, а графики отключений не используются.
Об этом сообщили в Министерстве энергетики. Там отметили: сейчас в работе находятся 7 атомных энергоблоков.
"Вчера [13 марта] по техническим причинам был отключен один из атомных блоков на Хмельницкой АЭС. Выясняются обстоятельства и продолжаются работы по устранению нарушений. В работе – 7 атомных энергоблоков. Ситуация контролируется. Система сбалансирована. Графики отключений не используются", – говорится в сообщении.
При этом подчеркивается: для покрытия потребностей потребителей и промышленности задействованы резервы. В частности:
- тепловой;
- гидрогенерации.
Более того, отметили энергетики, "планируется коммерческий импорт и экспорт электроэнергии".
Систему будут ремонтировать
В свою очередь, глава правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий сообщил, что вскоре в Украине должна стартовать сезонная ремонтная кампания энерогообъектов. При этом он подчеркнул: ремонты – плановые, во время их будут устранять последствия:
- ракетных;
- дроновых атак России.
Из-за обстрелов в Украине отключили высоковольтную ЛЭП
В то же время, в результате вражеского обстрела в Сумской области отключилась высоковольтная линия 330 кВ. Был обнаружен обрыв провода.
Также, рассказали в Минэнерго, повреждено оборудование котельной в одном из городов Сумской области. В результате этого котельную отключили от газоснабжения.
Помимо этого, отмечается, по техническим причинам отключалось оборудование на подстанции 110 кВ в Черновицкой области, в результате чего были обесточены бытовые потребители. Впрочем, в течение двух часов все были заживлены.
Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, украинцы могут серьезно сэкономить на оплате счетов за электроэнергию – более 260 грн. Причем это будет легально и без каких-либо нарушений. Для этого достаточно обратиться к поставщику тока и установить двухтарифный счетчик "день-ночь". После этого за потребленное ночью электричество нужно будет платить в 2 раза меньше.
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