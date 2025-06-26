На границе Украины застряли бензовозы с горючим: СМИ узнали причину коллапса

На украинской границе возникли массовые задержки бензовозов, что спровоцировало коллапс с растаможкой топлива. Причиной стал сбой во взаимодействии информационных систем Государственной таможни и Государственной налоговой службы.

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Об этом сообщает enkorr, ссылаясь на собственные источники в энергетической таможне. Некоторые компании сообщают, что массовые задержки бензовозов продолжаются с 24 июня.

"У Гостаможни есть программа, которая автоматически связывается с базой налоговой, чтобы проверить наличие лицензии, – это одно из обязательных условий для растаможки. Вчера эта связь нарушилась. Система не видит лицензию – и не дает оформить груз", – объясняет собеседник.

По состоянию на утро 25 июня ожидалось, что связь между системами восстановится в ближайшее время. Но, кроме того, ситуация осложняется проблемами с польской стороны: перевозчики утверждают, что в Польше также "зависла" таможенная система.

"Программное обеспечение у поляков зависло, только час назад снова заработало. За это время пропустили только 15 машин", – сообщил один из трейдеров.

Цены на бензин в Украине

С начала недели цены на бензин выросли сразу на 1,26 грн/л – до 58,91 грн за 1 литр А-95, и, как ожидают в экспертной среде, стоимость топлива будет расти и в дальнейшем. Так, по словам основателя группы "Прайм" Дмитрия Леушкина, в целом цены могут вырасти на 3 грн/л. Поэтому, учитывая текущий рост, не исключено, что в ближайшее время бензин подорожает еще на около 1,74 грн.

Как отметил Леушкин, рост оптовых цен на топливо, произошедший на прошлой неделе, – на 5,85%, или 2,82 грн/л – был "экономически не обоснованным". И, по его словам, произошло, в значительной степени, из-за ажиотажа в связи с конфликтом между Ираном и Израилем.

Впрочем, эксперт считает, что долго так не продлится. "Думаю, что через некоторое время рынок развернется назад", – спрогнозировал он.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время в Украине массово продают поддельное топливо – АЗС с фальсификатом выявлены по всей стране. Больше всего – во Львовской области. Там таких заправок 87, что составляет сразу 20% от общего количества в Украине.

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