На АЗС вместо бензина заливали фальсификат: где украинцам продавали "бодягу"

В Украине разоблачили продажу поддельного автомобильного топлива на нелегальной заправке – в частности, бензина А-95 и дизеля. Подпольная АЗС действовала в Одесской области. Организатору грозят штрафы и лишение свободы.

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Об этом сообщили в Бюро экономической безопасности (БЭБ). Отмечается, что после обысков в целом было изъято более 8 тыс. литров фальсифицированного горючего:

3,8 тыс. литров дизтоплива;

4,2 тыс. литров бензина марки А-95.

Кроме того, нелегальную заправку лишили оборудования – в частности, резервуара с горючим, топливно-раздаточной колонки. Также детективы обнаружили и изъяли:

документацию и черновые записи;

компьютерную технику;

генератор;

средства полученные от незаконной деятельности.

Стоимость изъятых горюче-смазочных материалов и оборудования оценили более чем в 1,11 млн грн. При этом уточняется, что эти данные – предварительные.

Заправка работала вообще без лицензии на торговлю топливом. Не было также и паспортов качества на бензин и документов о его происхождении.

Расследование продолжается, правоохранители устанавливают полный круг причастных лиц. Открыто уголовное производство по двум статьям:

ч. 1 ст. 204 – "незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров"; санкция по ней предусматривает штраф от 5000 до 10 000 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан ( от 85 тыс. до 170 тыс. грн) или лишение свободы сроком до 3 лет с конфискацией и уничтожением незаконно изготовленных товаров;

или сроком до 3 лет с конфискацией и уничтожением незаконно изготовленных товаров; ч. 3 ст. 212 – уклонение от уплаты налогов, сборов; санкция – штраф от 15 000 до 25 000 не облагаемых налогом минимумов (от 255 тыс. до 425 тыс. грн), лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет с конфискацией имущества.

Поддельный бензин в Украине: насколько это большая проблема

По данным Нефтегазовой Ассоциация Украины (НАУ), по состоянию на конец весны 2025 года в Украине насчитывалось 428 АЗС с признаками нелегальной деятельности . Больше всего таких заправок зафиксировали на Львовщине.

Это каждая пятая заправка от общего количества возможных "нелегалов". В целом топ-5 регионов по количеству нелегальных АЗС входят:

Львовская область – 87 (20%)

Одесская область – 47 (11% от общего количества);

Киев и область – 44 (10%);

Ивано-Франковская – 34 (8%);

Днепропетровская – 29 (7%).

Эксперты отмечают: такие данные свидетельствует о "хронической региональной концентрации проблемы". "Несмотря на усилия государства, нелегальные АЗС продолжают функционировать, подрывая экономику, конкурентоспособность легальных участников рынка и создавая угрозу для граждан и окружающей инфраструктуры", – отметили в НАУ.

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