Украинские АЗС изменили цены на топливо: сколько теперь стоит литр

В Украине ощутимо увеличились цены на топливо. В частности, бензин А-95 за прошедшие сутки подорожал сразу на 12 коп. – до средних 53,47 грн/л. Таким образом, с начала недели его стоимость выросла на 15 коп., а с начала текущего этапа подорожания, начавшегося 7 марта, сразу на 2 грн.

В целом же, по данным Консалтинговой группы "А-95", крупные сети АЗС продают бензин по 49,49-58,99 грн/л. Соответственно, на рынке разница в стоимости топлива составляет 9,5 грн/л.

Дороже всего ресурс продают в сети SOCAR – 58,99 грн/л. А кроме того:

WOG, ОККО – 57,49 грн/л;

Shell – 56,42 грн/л.

Самые низкие цены зафиксированы на заправках VostokGaz – 49,49 грн/л. А также:

Фактор 49,9 грн/л;

Авантаж 7 49,95 грн/л;

Маркет 49,99 грн/л.

Дизель тоже подорожал

Выросли цены и на дизель. Так, 27 марта АЗС продают его в среднем по 53,82 грн, что на 11 коп. дороже, чем днем ранее.

Дешевле всего – на АЗС Фактор, 48 грн/л. А кроме того:

Маркет – 49,49 грн/л;

Авантаж 7 – 49,95 грн/л;

VostokGaz – 49,99 грн/л.

Самые высокие цены выставили на заправках SOCAR – 58,99 грн/л. А также:

WOG, ОККО – 57,49 грн/л;

Shell – 56,49 грн/л.

Почему выросли цены

Причиной роста цен, по словам директора Консалтинговой группы "А-95" Сергея Куюна, является изменение мировой конъюнктуры, передает "Апостроф". Он объяснил:

в начале 2024 года баррель нефти стоил 77 долларов;

сейчас цена "повысилась до 86 долларов".

"То есть подорожание составило более 10%. Конечно, это влечет за собой и повышение цен на топливо", – рассказал эксперт.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем на одной из АЗС в Киеве производили контрафактное топливо и продавали его водителям. Подделывали злоумышленники дизтопливо, а также бензин марок А-95 та А-92.

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