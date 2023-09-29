На АЗС украинцам могут недоливать топливо: что делать, если есть подозрение об обмане

Недолив топлива в бак автомобиля на АЗС в Украине редкое явление. Однако все же оно происходит. В таком случае прежде всего стоит обратиться к администратору или начальнику конкретной АЗС и потребовать провести т. н. технический пролив.

Об этом говорится в материале "Твоей машины". Его авторы объясняют: каждая АЗС имеет специальный эталонный мерник, вмещающий от 10 до 50 литров горючего. При нем должна быть документация, в которой указывают:

номер прибора;

проведение его поверки;

дату последнего тестирования, которое "должно быть проведено не позднее, чем год назад".

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С помощью этого мерника работник АЗС должен провеизвести контрольный замер, причем обязательно в присутствии клиента.

По результатам замера руководством станции составляется акт.

"Согласно государственным стандартам, допустимое отклонение при отпуске горючего – 0,5%. То есть если в 20-литровый мерник вошло на 100 мл больше или меньше горючего, это считается нормой", – отмечают аналитики.

Кроме того, подчеркивают они, следует учесть, что на объем жидкости оказывает влияние температура окружающей среды:

чем холоднее, тем жидкость больше сжимается;

в жару, наоборот, происходит расширение жидкости.

"Впрочем, это никак не должно влиять на погрешность в 0,5% во время проверки", – констатируют авторы материала.

Как избежать недолива топлива

Чтобы уберечься от недолива топлива, стоит следовать пяти простым правилам:

в теплое время года заправляться утром – когда топливо в емкостях АЗС еще не нагрелось;

выбирать большие сети АЗС с современным оборудованием – они заботятся о своей репутации "и не обманывают клиентов";

заправляться из той колонки, где только что заправлялся другой автомобиль – это гарантирует, что горючее прокачано и насос изнутри смазан им;

избегать неизвестных АЗС;

заправлять авто самостоятельно или заливать горючее в канистры, на которые нанесена соответствующая маркировка.

Как сообщал OBOZREVATEL, на АЗС украинцы могут столкнуться с "разбодяженным" бензином. Количество такого в последнее время увеличилось.

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