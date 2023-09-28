Украинцы заправляют свои автомобили "бодягой": некачественного бензина стало больше

На АЗС увеличилось количество "разбодяженного" бензина А-95. Однако украинцы все равно его покупают – из желания сэкономить, ведь такое топливо дешевле качественного.

Об этом говорится в результатах исследования "Института потребительских экспертиз". Там отметили: причиной же роста объема фальсификата на заправках является возвращении довоенных налогов на автотопливо.

"Возврат налогов и соответственно увеличение стоимости горючего в рознице буквально толкают потребителей к торговцам некачественным бензином. Все же разница в несколько гривен на литре является серьезным аргументом для многих водителей", – объясняют эксперты.

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Они подчеркивают: низкие цены на бензин на некоторых заправках, собственно, и свидетельствуют о том, что "бодяга" наводнила рынок. Ведь фальсификаторы "налоги не платят, а потому сиюминутно начали зарабатывать больше".

"Многие автолюбители заметили, что цена на многих АЗС, особенно в регионах, меньше, чем у оптовых трейдеров. Это явный признак того, что река контрафакта начинает выходить из берегов", – констатируют в Институте.

Масштабы торговли фальсификатом огромны

Для исследования качества бензина были отобраны образцы в крупнейших всеукраинских сетях АЗС. Кроме того, была проведена контрольная закупка в регионах:

как у "серьезных игроков";

так и в небольших сетях, "оперирующих в райцентрах и небольших городах".

"Треть всех образцов, проверенных в лаборатории, оказалась некондиционной. То есть имела существенные нарушения качества", – резюмируют эксперты.

Как понять, что авто заправлено "бодягой"

В свою очередь эксперты Dexpens объяснили: определить, что используемое топливо некачественное, можно самостоятельно – не прибегая к лабораторному анализу. В частности, при регулярном использовании "бодяги":

упадет мощность авто и оно не будет нормально ехать;

авто будет плохо запускаться;

будет происходить постоянная и глубокая детонация, мотор будет очень сильно трясти;

увеличится расход топлива и т.д.

Как OBOZREVATEL, средняя цена бензина А-95 в Украине выросла уже до 54,22 грн/л, дизеля – 53,91 грн/л. Это рекорд за последние 8-9 месяцев.

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