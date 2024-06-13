На АЗС начали продавать замену дизеля: чем заправляют автомобили в Польше

В Польше начали продавать новое топливо для автомобилей – HVO100. Это гидрогенизированное растительное масло, которое представляет собой биотопливо, производимое из растительных масел и животных жиров. Впрочем, несмотря на свои экологические свойства и возможность использования в современных дизельных двигателях, подойдет это топливо не всем.

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Об этом сообщает in-poland.com. Отмечается: процесс производства HVO100 предполагает гидроочистку, в результате которой органическое сырье превращается в топливо.

При этом утверждается, что в отличие от традиционных биодизелей, HVO100 характеризуется более высокой химической и термической стабильностью. Что должно приводить к повышению производительности и снижению износа двигателя.

Впрочем, подойдет новое топливо не всем – даже несмотря на то, что его можно использовать в современных дизельных двигателях. "Заправляться HVO100 смогут только новые модели автомобилей, рассчитанные на использование этого вида топлива. У старых автомобилей могут возникнуть проблемы с производительностью, что может привести к проблемам с двигателем", – говорится в сообщении.

Кроме того, подчеркивается, HVO100 дороже традиционного дизельного топлива. Так, на станциях "Авиа" литр его стоит 8,99 злотых (свыше 90 грн по актуальному курсу НБУ), тогда как литр:

стандартного дизельного топлива стоит 6,14 злотых (61,6 грн);

дизельного топлива премиум-класса – 6,34 злотых (63,6 грн).

Украинцам вместо дизеля заливали "бодягу"

В то же время на АЗС Закарпатской области продавали поддельные бензин и дизель, которые производили в этом же регионе. Размещалось производство в Мукачево – его работу наладили должностные лица столичного предприятия, которое имело разрешение только на оптовую торговлю горючим. По данным Бюро экономической безопасности (БЭБ):

производили фальсификат в 2022-2023 годах;

сырье закупали у украинских поставщиков и перерабатывали его на территории нефтеперерабатывающего завода в Мукачево.

"Детективы БЭБ доказали вину должностных лиц в организации незаконного изготовления в составе организованной группы, хранении и продаже незаконно изготовленного горючего. Пятерым членам организованной группы было сообщено о подозрении. Дело направлено в суд", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, продавали "бодягу" в Киеве и области. В частности, в одну из сетей входило 8 заправок.

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