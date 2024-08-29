На АЗС изменили цены: сколько теперь стоит литр бензина в Украине

На украинских АЗС подорожал бензин А-95. Так, 29 августа крупные сети продают ресурс в среднем по 56,58 грн/л, что на 1 коп. дороже, чем днем ранее, а также на 18 коп, чем в начале месяца (1 августа).

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В целом же, по данным Консалтинговой группы "А-95", крупные сети продают ресурс по 53,45-60,99 грн/л. Дешевле всего – на АЗС Авантаж 7, 53,45 грн/л. А также:

Маркет – 53,49 грн/л;

SUN OIL, Фактор – 53,5 грн/л.

Самые высокие цены установили на заправках SOCAR – 60,99 грн/л. А также:

WOG, ОККО – 59,99 грн/л;

Shell – 59,34 грн/л.

Украинцы увидят новые цены на бензин

В то же время, в Украине ожидается рост стоимости автомобильного топлива – бензина, дизеля и автогаза. Причина – повышение акцизов. Впрочем, в Нацбанке считают, что из-за эффекта базы сравнения, также обусловленного налоговыми изменениями, подорожание ресурса в ближайшие месяцы существенно замедлится.

В НБУ объяснили: краткосрочное понижательное давление будет иметь и значительное предложение топлива благодаря запасам, сформированным накануне повышения акцизов. Однако по мере их исчерпания и под влиянием повышения акцизов и эффектов переноса от ослабления обменного курса гривни в предыдущие периоды цены на топливо вырастут. Ожидается же это в конце 2024 года – начале 2025-го.

"Из-за влияния на себестоимость это будет дополнительно давить на стоимость отдельных товаров и транспортных услуг. Но со следующего года снижение мировых цен на нефть компенсирует дальнейший рост акцизной нагрузки. В результате рост цен на топливо существенно замедлится – до 4%", – резюмировали в Нацбанке.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее же народные депутаты не поддержали постановления, блокировавшие подписание главой парламента и президентом законопроекта о повышении акцизного налога на топливо. Таким образом, ожидается, новые акцизы вступят в силу с началом осени.

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