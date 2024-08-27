Украинцы увидят новые цены на бензин: к чему готовятся АЗС

В Украине ожидается рост стоимости автомобильного топлива – бензина, дизеля и автогаза. Причина – повышение акцизов. Впрочем, в Нацбанке считают, что из-за эффекта базы сравнения, также обусловленного налоговыми изменениями, подорожание ресурса в ближайшие месяцы существенно замедлится.

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Об этом говорится в отчете регулятора. Согласно ему, ожидается, что, в частности, в декабре оно составит 12% год к году – против июньских 25,5%.

В НБУ объяснили: краткосрочное понижательное давление будет иметь и значительное предложение топлива благодаря запасам, сформированным накануне повышения акцизов. Однако по мере их исчерпания и под влиянием повышения акцизов и эффектов переноса от ослабления обменного курса гривни в предыдущие периоды цены на топливо вырастут. Ожидается же это в конце 2024 года – начале 2025-го.

"Из-за влияния на себестоимость это будет дополнительно давить на стоимость отдельных товаров и транспортных услуг. Но со следующего года снижение мировых цен на нефть компенсирует дальнейший рост акцизной нагрузки. В результате рост цен на топливо существенно замедлится – до 4%", – резюмировали в Нацбанке.

Сколько стоит топливо на АЗС сейчас

В то же время, по данным Консалтинговой группы "А-95", крупные сети АЗС выставили 27 августа стоимость бензина А-95 на среднем уровне 56,57 грн/л. Что на 1 коп./л дешевле, чем днем ранее.

Бензин А-95 премиум продают в среднем по 60,24 грн/л. Что на 1 коп. превышает предыдущий показатель.

Бензин А-92 подешевел до средних 53,34 грн/л. Снижение стоимости составил 1 коп./л.

Дизель стоит средние 52,84 грн/л (изменений в стоимости не произошло). А автогаз подорожал на 3 коп./л – теперь АЗС продают его в среднем по 28,67 грн/л.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее же народные депутаты не поддержали постановления, блокировавшие подписание главой парламента и президентом законопроекта о повышении акцизного налога на топливо. Таким образом, ожидается, новые акцизы вступят в силу с началом осени.

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