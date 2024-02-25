В Украине стало больше миллионеров: как увеличилось их количество во время полномасштабной войны

За первый год полномасштабной войны в Украине стало больше миллионеров. По результатам декларирования полученных в 2022 году доходов, их число увеличилось на 2 863 человека, по сравнению с 2021-м – или на 16%.

Об этом сообщил глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев ("Слуга народа"). Он отметил: в целом декларации с доходом, превышающим 1 млн грн, подали 12 374 человек.

При этом нардеп подчеркнул: налоговые обязательства по налогу на уплату в бюджет такими миллионерами определены в сумме 2,756 млрд грн. По военному сбору – 526,5 млн грн.

Всего же, отметил он, по результатам декларирования доходов, физическими лицами в 2023 году уплачено 4,539 млрд грн налога на доходы физлиц, а военного сбора – 946,09 млн грн. При этом:

в 2023 году украинцы подали 266 тыс.деклараций об имущественном положении и доходах;

сумма их задекларированного дохода составила 147,92 млрд грн.

Работодатели хотят платить маленькие зарплаты

В то же время, основной проблемой, с которой украинцы сталкиваются при поиске работы, является несоответствие предлагаемой им зарплаты желаемому уровню. Об этом сообщил 41% участников соответствующего опроса.

В целом же, говорится в результатах исследования крупного кадрового портала, большинство украинцев не согласны снижать свои зарплатные требования, даже если возникнут сложности с поиском новой работы. Об этом заявили 62% участников исследования.

В то же время, 15% респондентов готовы снизить свои ожидания всего на 5%. В каждый десятый соискатель – на 6-15%. Тех же, кто готов уступить на 16-25% зарплаты только 5%.

Работодатели же, со своей стороны, отмечается, пытаются "удерживать баланс материальной и нематериальной мотивации". А некоторые готовятся к внедрению системы четкой привязки зарплаты к фактическому результату работы.

"Это позволит работникам влиять на свой заработок, а нам как бизнесу контролировать фонд оплаты труда. Также мы постоянно анализируем рыночные зарплаты, чтобы держать руку на пульсе рыночных условий и не допускать недооценки наших работников", – рассказала директор по персоналу "Ватаг Групп" Лилия Меликян.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, по данным НБУ, украинский рынок труда в ближайшее время будет пребывать в достаточно статичном состоянии: не ожидается как резкого роста вакансий в основных секторах экономики, так и всплеска увольнений. Впрочем, компании, которые намерены менять количество сотрудников, все же есть. И эти ожидания преимущественно негативные: увольнять работников будут намного чаще, чем нанимать новых.

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