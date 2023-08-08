'Мы продолжим давить на Россию': США не собираются менять позицию по Зерновому соглашению

Соединенные Штаты не ослабят давление на Россию по возвращению к Черноморской зерновой инициативе и призывают другие страны поступать так же. Также США продолжат разъяснять остальному миру, что именно РФ несет ответственность за срыв этого соглашения, а теперь наносит удары по украинским портам и зерновой инфраструктуре.

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Об этом заявил спикер Госдепартамента США Мэтью Миллер в понедельник, 7 августа, в Вашингтоне. Его слова цитирует Укринформ.

"Мы продолжим давить на Россию, чтобы она вернулась к Черноморской зерновой инициативе", – заявил представитель Госдепа США.

Миллер также подчеркнул, что Соединенные Штаты не воспринимают оправдания Кремля, которыми он объясняет свой выход из соглашения. В этом отношении представитель администрации США подчеркнул, что экспорт российских удобрений и российского зерна, на которые жаловались в Москве, имел одни из самых высоких показателей во время действия Черноморской инициативы.

По его словам, США продолжат объяснять всем странам, что именно Россия несет ответственность за срыв соглашения, она цинично наносит удары по украинским портам и зерновой инфраструктуре.

"Следовательно, мы будем настаивать на этом и призываем страны по всему миру, которые зависят от экспорта зерна из Украины и из региона, оказывать дипломатическое давление на Россию", – подчеркнул представитель Госдепартамента США.

Мэтью Миллер также отметил, что в Вашингтоне пока не видят никаких признаков готовности России к возобновлению своего участия в зерновом соглашении.

Как сообщал OBOZREVATEL:

17 июля Россия объявила о выходе из зернового соглашения. В результате РФ восстановила режим "временно опасного района в северо-западной акватории Черного моря". Также агрессор начал массированные атаки на порты Украины.

18 июля зерновое соглашение прекратило функционирование. В ЕС осудили действия РФ, в ООН и Турции пообещали "не останавливать усилия", а Украина заявила, что рассчитывает на работу зернового коридора и без России.

В то же время с 18 июля Россия активизировала атаки в южных областях Украины. Такими действиями РФ пытается добиться изоляции Украины от Черного моря.

С 20 июля Россия объявила все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, перевозящими военные грузы. Таким образом, государство-террорист будет считать их "законной военной целью".

Массированные ракетные удары России по украинским портовым городам только за девять дней привели к уничтожению 180 тыс. тонн зерна. Страна-агрессор продолжает шантажировать весь мир голодом.

В то же время в Кремле задумали вывозить в Африку зерно, которое украли на временно захваченных территориях Украины. "Бесплатное" зерно, которое российский диктатор Путин "пообещал" африканским странам после того, как РФ вышла из "зернового соглашения", будет украдено с захваченных территорий в Запорожье.

30 июля, несмотря на угрозы РФ, три иностранных корабля прорвали морскую блокаду и прибыли в один из украинских зерновых портов в дельте Дуная.