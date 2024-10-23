Мужчина съел бургер в McDonald's и умер: как акции компании отреагировали на скандал с отравлением фастфудом

Крупнейшая в мире сеть ресторанов быстрого питания McDonald's переживает обвал акций из-за сообщений о вспышке кишечной палочки в ресторанах сети в нескольких штатах США. У компании изъяли из меню один из самых популярных бургеров – один из компонентов был причиной отравлений.

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22 октября в Центр по контролю и профилактике заболеваний США сообщили, что в период с 27 сентября по 11 октября в 10 штатах зарегистрировано 49 случаев пищевых отравлений среди посетителей ресторанов McDonald's.

Из них 10 человек были госпитализированы, а один житель штата Колорадо скончался. Как отмечается, самому младшему из пострадавших исполнилось 13 лет.

Как утверждается, большинство из пострадавших жаловались на симптомы пищевого отравления после потребления бургера Quarter Pounder (аналог роял чизбургера).

Сразу после появления этих новостей на Нью-Йоркской фондовой бирже обвалилась стоимость акций компании. Как сообщает Yahoo!Finance, В ходе расширенных торгов их курс упал на 10% – с $313 до $285 за единицу.

В ходе внутреннего расследования оказалось, что причиной заражения был свежий нарезанный лук, который по рецептуре добавляют в американском аналоге роял чизбургера. Как сообщил сотрудникам директор по цепочкам поставок McDonald's в Северной Америке Сесар Пинья, весь лук закупается у одного поставщика, который обслуживает три распределительных центра McDonald's.

"Мы предпринимаем быстрые и решительные действия после вспышки кишечной палочки в некоторых штатах ... В результате и в соответствии с нашими протоколами безопасности всем местным ресторанам было поручено изъять этот продукт из поставок, и мы приостановили распространение всего лука-резанца в пострадавшем районе", – сказал Пинья.

Ограничения временно затронут штаты Колорадо, Канзас, Юта, Вайоминг, Айдахо, Айова, Миссури, Монтана, Небраска, Невада, Нью-Мексико и Оклахома. Несмотря на это, компания планирует пополнить запасы изъятых бургеров.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что во втором квартале 2024 года в июле 2024 года компания McDonald's зафиксировала падение продаж, что стало для нее первым негативным результатом за четыре года. Спад произошел на фоне неоправданных ожиданий аналитиков по поводу умеренного роста продаж в заведениях сети.

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