Мошенники становятся все хитрее: украинцев предупредили о новых схемах аферистов

Дарина Герцева
ПриватБанк предупредил о новых способах похищения денег

В Украине начала распространяться новая волна мошеннических схем, в рамках которых злоумышленники маскируются под работников банка или государственные службы, рассылая фишинговые ссылки и поддельные сообщения о "соцвыплатах". Они выманивают у граждан данные банковских карт и коды безопасности, после чего похищают деньги со счетов.

Об этом сообщает"Приватбанк". По словам банкиров, злоумышленники активно совершенствуют свои методы, используя поддельные сайты, фишинговые ссылки, фейковые звонки и сообщения о якобы "социальных выплатах", "финансовой помощи" или "государственных компенсациях".

Цель таких атак – заставить человека ввести свои платежные данные или сообщить коды безопасности. Самыми распространенными остаются:

  • фишинговые ссылки, которые имитируют официальные страницы банков или государственных ресурсов;
  • звонки от "псевдоработников банка", которые якобы подтверждают транзакции;
  • выманивание кодов CVV, PIN или одноразовых паролей, которые открывают доступ к счетам клиентов.

ПриватБанк отмечает, что настоящие сотрудники никогда не запрашивают конфиденциальную информацию по телефону или в мессенджерах. Единственный официальный короткий номер банка – 3700. Если вам звонят через Telegram, Viber или другие мессенджеры – это мошенники.

Как проверить подлинность звонка

В мобильном приложении Приват24 есть специальная функция, которая позволяет убедиться, принадлежит ли номер банку. Для этого нужно:

  • открыть раздел"Коммуникации" → "Звонки" → "Проверить номер телефона";
  • ввести номер, с которого поступил вызов;
  • система покажет, действительно ли он принадлежит ПриватБанку.

Если вы стали жертвой или свидетелем подозрительных действий, банк призывает немедленно сообщить об инциденте. Это можно сделать непосредственно в приложении:

  • в меню "Коммуникации" выбрать пункт "Сообщить о мошенничестве";
  • кратко описать ситуацию, указать номер телефона злоумышленника и, при необходимости, добавить информацию о карте;
  • нажать "Продолжить", после чего система предоставит рекомендации по защите счета.

Как обезопасить себя от мошенников

  • не переходите по неизвестным ссылкам, даже если они выглядят как сообщения от государственных или финансовых учреждений;
  • никогда не вводите реквизиты карт на незнакомых сайтах;
  • храните в тайне CVV, PIN-код и одноразовые пароли;
  • не подтверждайте операции, которые не проводили лично;
  • не доверяйте "социальным выплатам" или "выигрышам", требующим введения личных данных.

Банк подчеркивает, что все дополнительные подтверждения, которые иногда кажутся неудобными, существуют только для защиты клиентов. В случае каких-либо сомнений следует сразу обращаться в службу поддержки или воспользоваться официальными каналами связи, указанными на сайте банка.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине распространяется новая мошенническая схема с фейковыми инвестиционными платформами, через которые у граждан выманивают деньги, обещая быструю прибыль. Ее жертвой стал 64-летний житель Тернополя, который поверил в "обучение по инвестициям" и потерял 28 100 долларов США (более 1,1 миллиона гривен).

