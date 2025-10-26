Мошенники становятся все хитрее: украинцев предупредили о новых схемах аферистов

В Украине начала распространяться новая волна мошеннических схем, в рамках которых злоумышленники маскируются под работников банка или государственные службы, рассылая фишинговые ссылки и поддельные сообщения о "соцвыплатах". Они выманивают у граждан данные банковских карт и коды безопасности, после чего похищают деньги со счетов.

Об этом сообщает"Приватбанк". По словам банкиров, злоумышленники активно совершенствуют свои методы, используя поддельные сайты, фишинговые ссылки, фейковые звонки и сообщения о якобы "социальных выплатах", "финансовой помощи" или "государственных компенсациях".

Цель таких атак – заставить человека ввести свои платежные данные или сообщить коды безопасности. Самыми распространенными остаются:

фишинговые ссылки , которые имитируют официальные страницы банков или государственных ресурсов;

, которые имитируют официальные страницы банков или государственных ресурсов; звонки от "псевдоработников банка" , которые якобы подтверждают транзакции;

, которые якобы подтверждают транзакции; выманивание кодов CVV, PIN или одноразовых паролей, которые открывают доступ к счетам клиентов.

ПриватБанк отмечает, что настоящие сотрудники никогда не запрашивают конфиденциальную информацию по телефону или в мессенджерах. Единственный официальный короткий номер банка – 3700. Если вам звонят через Telegram, Viber или другие мессенджеры – это мошенники.

Как проверить подлинность звонка

В мобильном приложении Приват24 есть специальная функция, которая позволяет убедиться, принадлежит ли номер банку. Для этого нужно:

открыть раздел "Коммуникации" → "Звонки" → "Проверить номер телефона";

ввести номер, с которого поступил вызов;

система покажет, действительно ли он принадлежит ПриватБанку.

Если вы стали жертвой или свидетелем подозрительных действий, банк призывает немедленно сообщить об инциденте. Это можно сделать непосредственно в приложении:

в меню "Коммуникации" выбрать пункт "Сообщить о мошенничестве";

кратко описать ситуацию, указать номер телефона злоумышленника и, при необходимости, добавить информацию о карте;

нажать "Продолжить", после чего система предоставит рекомендации по защите счета.

Как обезопасить себя от мошенников

не переходите по неизвестным ссылкам, даже если они выглядят как сообщения от государственных или финансовых учреждений;

никогда не вводите реквизиты карт на незнакомых сайтах;

храните в тайне CVV, PIN-код и одноразовые пароли;

не подтверждайте операции, которые не проводили лично;

не доверяйте "социальным выплатам" или "выигрышам", требующим введения личных данных.

Банк подчеркивает, что все дополнительные подтверждения, которые иногда кажутся неудобными, существуют только для защиты клиентов. В случае каких-либо сомнений следует сразу обращаться в службу поддержки или воспользоваться официальными каналами связи, указанными на сайте банка.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине распространяется новая мошенническая схема с фейковыми инвестиционными платформами, через которые у граждан выманивают деньги, обещая быструю прибыль. Ее жертвой стал 64-летний житель Тернополя, который поверил в "обучение по инвестициям" и потерял 28 100 долларов США (более 1,1 миллиона гривен).

