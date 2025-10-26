Мошенники становятся все хитрее: украинцев предупредили о новых схемах аферистов
В Украине начала распространяться новая волна мошеннических схем, в рамках которых злоумышленники маскируются под работников банка или государственные службы, рассылая фишинговые ссылки и поддельные сообщения о "соцвыплатах". Они выманивают у граждан данные банковских карт и коды безопасности, после чего похищают деньги со счетов.
Об этом сообщает"Приватбанк". По словам банкиров, злоумышленники активно совершенствуют свои методы, используя поддельные сайты, фишинговые ссылки, фейковые звонки и сообщения о якобы "социальных выплатах", "финансовой помощи" или "государственных компенсациях".
Цель таких атак – заставить человека ввести свои платежные данные или сообщить коды безопасности. Самыми распространенными остаются:
- фишинговые ссылки, которые имитируют официальные страницы банков или государственных ресурсов;
- звонки от "псевдоработников банка", которые якобы подтверждают транзакции;
- выманивание кодов CVV, PIN или одноразовых паролей, которые открывают доступ к счетам клиентов.
ПриватБанк отмечает, что настоящие сотрудники никогда не запрашивают конфиденциальную информацию по телефону или в мессенджерах. Единственный официальный короткий номер банка – 3700. Если вам звонят через Telegram, Viber или другие мессенджеры – это мошенники.
Как проверить подлинность звонка
В мобильном приложении Приват24 есть специальная функция, которая позволяет убедиться, принадлежит ли номер банку. Для этого нужно:
- открыть раздел"Коммуникации" → "Звонки" → "Проверить номер телефона";
- ввести номер, с которого поступил вызов;
- система покажет, действительно ли он принадлежит ПриватБанку.
Если вы стали жертвой или свидетелем подозрительных действий, банк призывает немедленно сообщить об инциденте. Это можно сделать непосредственно в приложении:
- в меню "Коммуникации" выбрать пункт "Сообщить о мошенничестве";
- кратко описать ситуацию, указать номер телефона злоумышленника и, при необходимости, добавить информацию о карте;
- нажать "Продолжить", после чего система предоставит рекомендации по защите счета.
Как обезопасить себя от мошенников
- не переходите по неизвестным ссылкам, даже если они выглядят как сообщения от государственных или финансовых учреждений;
- никогда не вводите реквизиты карт на незнакомых сайтах;
- храните в тайне CVV, PIN-код и одноразовые пароли;
- не подтверждайте операции, которые не проводили лично;
- не доверяйте "социальным выплатам" или "выигрышам", требующим введения личных данных.
Банк подчеркивает, что все дополнительные подтверждения, которые иногда кажутся неудобными, существуют только для защиты клиентов. В случае каких-либо сомнений следует сразу обращаться в службу поддержки или воспользоваться официальными каналами связи, указанными на сайте банка.
Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине распространяется новая мошенническая схема с фейковыми инвестиционными платформами, через которые у граждан выманивают деньги, обещая быструю прибыль. Ее жертвой стал 64-летний житель Тернополя, который поверил в "обучение по инвестициям" и потерял 28 100 долларов США (более 1,1 миллиона гривен).
