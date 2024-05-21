Мошенники обманули украинцев на $850 тыс.: раскрыта схема с пригоном авто

Злоумышленники используя фейковую компанию по продаже и пригону авто, обманули украинцев на 850 тысяч долларов, обещая им приобрести авто на заказ и не выполняя своих обязательств. Их активы, включая квартиры, автомобили и банковские счета, были разысканы и переданы для наложения ареста.

Об этом сообщает Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА). Совместно с Национальной полицией Украины агентство обнаружило и зафиксировало активы участников преступной группы, организовавшее мошенническую схему с пригоном авто по заказу.

Злоумышленники использовали фейковую компанию, обещая клиентам приобрести автомобили бизнес-класса, но вместо выполнения обязательств распределяли угнанные деньги между собой. В течение 2024 года подозреваемые завладели примерно 850 тысячами долларов США, обманывая доверчивых граждан.

Как сообщил заместитель председателя АРМА Павел Великореченин, специалисты управления обнаружения и розыска активов АРМА тщательно проанализировали информацию из разных реестров и банков данных, что помогло установить местонахождение активов преступников. Выявленное имущество включает:

четыре квартиры;

нежилое помещение;

земельный участок во Львове;

автомобили;

пятнадцать банковских счетов

АРМА передала всю собранную информацию органу досудебного расследования по наложению ареста на выявленные активы. Этот шаг важен для обеспечения возмещения ущерба пострадавшим и предотвращения дальнейшей деятельности преступной группы.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, почти 90% случаев мошенничества с банковскими картами в Украине связано с тем, что жертвы тем или иным способом разглашают аферистам персональные данные. В список наиболее распространенных схем попали связанные с интернет-торговлей и получением "призов", а также изготовление дубликатов SIM-карт.

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