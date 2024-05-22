Мошенники обманули украинских фермеров на 2,5 млн грн: полиция разоблачила аферу

Полицейские разоблачили мошенников, которые под видом чиновников одного из министерств обманули украинских фермеров из Житомирской и Кировоградской областей на 2,5 млн грн. Мошенники обещали фермерам безвозвратную денежную помощь в обмен на "конкурсную комиссию", а полученные средства переводили на подконтрольные счета и обналичивали.

Об этом сообщила Национальная полиция Украины. Мошенники убеждали фермеров, что они принимают решение об инвестировании в аграрный бизнес.

По их легенде фермеры могли получить грант на сумму 13 миллионов гривен. Для этого нужно было собрать пакет документов и прислать комиссию в размере 300-400 тысяч гривен, которые, по словам аферистов, шли на благотворительность или нужды армии.

Полученные средства мошенники переводили на подконтрольные счета и обналичивали. Чтобы избежать быстрого обращения потерпевших в полицию, они придумывали разные причины задержки выплат и обещали выполнить свои обязательства. В конце концов, они перестали отвечать на звонки.

Оперативники Департамента уголовного розыска установили личности преступников – двух жителей Киевщины. "К сожалению, украинские фермеры соглашались на такие сомнительные предложения, пытаясь улучшить свой бизнес. К тому же выглядело все официально - злоумышленники использовали поддельные печати министерства и документы. Уголовная полиция задержала подозреваемых - на двух мошенников стало меньше ", – отметил замглавы Нацполиции Андрей Небитов.

Следователи Нацполиции сообщили задержанным о подозрении в мошенничестве в крупных размерах (ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины), что наказывается лишением свободы на срок до восьми лет. В настоящее время подозреваемые находятся под стражей.

"Лучшая защита от обмана для каждого из нас - это осведомленность и внимательность. Злоумышленники часто используют уловки и подделки, чтобы завладеть нашими средствами. Поэтому всегда проверяйте информацию и не доверяйте сомнительным предложениям", – подчеркнул Небитов.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, злоумышленники используя фейковую компанию по продаже и пригону авто, обманули украинцев на 850 тысяч долларов, обещая им приобрести авто по заказу и не выполняя свои обязательства. Их активы, включая квартиры, автомобили и банковские счета, были разысканы и переданы для наложения ареста.

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