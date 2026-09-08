Украинского актера-предателя настигла карма: почему звезда "Школы" остался без паспорта в Европе и был вынужден рыться в мусорных баках

Украинский актер Даниэль Вегас (настоящее имя – Даниил Черкас), который после начала полномасштабной войны решил строить карьеру в России, пожаловался на "европейские приключения". В Италии у звезды сериала "Школа" украли паспорт, водительские права, деньги, банковские карты, телефон и даже ключи. Врезультате актер остался без документов и средств и был вынужден искать свои вещи на свалках.

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О своих приключениях Вегас сначала рассказал в своем Telegram, а затем дал комментарий российскому медиа. По словам актера, его ограбили прямо в поезде – буквально за несколько минут до выхода.

Вегас утверждает, что отвлекся, когда помогал двум девушкам с большими сумками. Этим, как он считает, и воспользовались воры.

Когда мужчина попытался расплатиться за проезд, то обнаружил, что его небольшой поясной сумки уже нет. Вместе с ней исчезло около 1000 евро, рабочий телефон с важными данными, зарядное устройство, наушники, банковские карты и документы.

"Украли все документы: паспорт, водительское удостоверение, все карты", – пожаловался актер.

Особенно Вегаса огорчила потеря вещей, которые он назвал лично ценными: рисунков и поделок младшей сестры. Их он, по его словам, постоянно возил с собой как талисманы.

После блокировки карт у актера не осталось денег. Правда, без помощи он не остался: Вегас заявил, что обратился к друзьям, которые его приютили и поддержали.

А вот чтобы попытаться вернуть хотя бы документы и личные вещи, актер отправился искать их на свалках. Однако особых шансов вернуть украденное, похоже, нет.

Более того, после кражи актер начал получать уведомления о попытках использования его банковских карт. По его словам, неизвестные пытались расплачиваться ими и снимать наличные в Венеции, Раверетто и других городах.

"У меня украли документы, паспорта, права, деньги, кошелек, телефон, ключи, зарядное устройство, вообще все. И я застрял в Италии. У меня остались только футболки, носки, горные пейзажи и хорошее позитивное настроение", – написал актер.

Сам Вегас, правда, старается смотреть на ситуацию позитивно. Он заявил, что "все это к лучшему" и просто пока не понимает, к чему именно.

Отметим, что Даниэль Вегас – уроженец Северско-Донецка Луганской области. Настоящее имя актера – Данило Черкас. Широкую популярность он получил благодаря роли Данила Гармаша в украинском сериале "Школа". В 2019 году Вегас даже получил награду "Актер года" по версии 1+1 Media.

После начала полномасштабного вторжения России он сначала публично поддерживал Украину. Однако в 2025 году его позиция кардинально изменилась: актер уехал в страну-агрессора, где получил главную роль в фильме "Твое сердце будет разбито". Вегас также удалил из своих соцсетей посты в поддержку Украины.

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