Мошенники из оккупации выиграли тендеры на сотни миллионов гривен в Одессе: схему остановили

В Одесской области предупредили растрату 316 млн грн из местного бюджета, которые хотели потратить на реконструкцию роддома и детского сада. Оказалось, что тендеры на работы мошенническим образом выиграла одна и та же компания, которая не отвечала условиям для участия.

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Как сообщили в областном управлении Бюро экономической безопасности, компания-исполнитель была зарегистрирована на неподконтрольной Украине территории. Кроме того, собственники завысили ее показатели финансовой отчетности, чтобы искусственно повысить финансовые возможности для участия в тендере. Также выяснилось, что у фирмы не было ни материально-технической базы, ни достаточно работников соответствующей квалификации для выполнения строительных работ собственными силами.

Чтобы не допустить неэффективное использование и растрату бюджетных средств, аналитики Бюро направили письмо заказчикам с рекомендацией проверить целесообразность заключения договоров подряда. После ее рассмотрения заказчики сообщили БЭБ об отклонении тендерного предложения участника и отмене открытых торгов ", – отметили в бюро.

Таким образом, удалось предотвратить хищение 316 млн гривен на реконструкции зданий роддома в Одессе (175 млн грн) и дошкольного учреждения в Березовском районе Одесской области (147 млн грн).

Ранее OBOZ.UA сообщал о другом мошенническом деле с обустройством уличного освещения в Одесской области. Подозреваемые – депутат облсовета, бывший глава территориального общества и директор подконтрольного общества – злоупотребляя служебным положением и подделывая документы, нанесли местному бюджету ущерб на сумму 16,4 млн грн.

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