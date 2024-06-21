Установка уличного освещения принесла государству миллионный ущерб: САП раскрыла схему

В Украине завершено следствие по делу о нанесении ущерба на сумму 16,4 млн грн при обустройстве уличного освещения в Одесской области, где фигурируют депутат облсовета, бывший глава территориального общества и директор подконтрольного общества. Подозреваемые злоупотребляли служебным положением и подделывали документы избегая тендерных процедур и завышая стоимость светильников.

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Об этом сообщила Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП). 20 июня 2024 года САП и Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) объявили о завершении следствия по делу о нанесении миллионного ущерба при обустройстве уличного освещения в Одесской области.

Дело касается депутата Одесского областного совета, бывшего председателя одной из территориальных общин и директора подконтрольного депутату общества, причастных к нанесению ущерба на сумму 10,4 млн грн при закупке уличных светильников для нужд общины.

Согласно данным досудебного расследования, в 2018 году депутат Одесского областного совета организовал заключение поселковым председателем одной из территориальных общин Одесской области ряда договоров на выполнение работ по обустройству уличного освещения. Эти договоры были заключены в обход тендерных процедур и вне конкурентного поля с подконтрольным ему обществом. Предмет закупки искусственно разделен на части, а стоимость работ за каждую часть отдельно не превышала 1,5 млн грн, что позволило избежать применения электронной системы закупок.

Подрядчик воспользовался этим и включил в договорную цену светильники уличного освещения по ценам, завышенным более шести раз. В дальнейшем депутат облсовета организовывал подлог актов приемки выполненных строительных работ, в которые были включены ложные сведения о понесенных расходах. В результате на счет его предприятия безосновательно перечислили 6 млн грн.

Впоследствии был разоблачен еще один эпизод на сумму 10,4 млн. грн. В целом, в период с 2018 по 2020 годы государству был нанесен ущерб на сумму 16,4 млн. грн.

Действия причастных лиц квалифицированы по ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление служебным положением) и ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины (служебный подлог). Санкция статей предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от трех до шести лет.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине разоблачили схему легализации более 21 миллиона евро неправомерной выгоды, полученной главой Государственной фискальной службы (ДФС) Украины в 2015-2016 годах за возмещение НДС агрохолдинга. Расследование завершено, а обвинение против бывшего главы ГФС и его советника передано в суд.

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