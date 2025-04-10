Модный дом Versace продали главному конкуренту: названа впечатляющая стоимость

Модный дом Prada заключил соглашение на приобретение конкурента – бренда Versace, что позволит объединиться двум известнейшим компаниям итальянской фэшн-индустрии. Стоимость сделки составила 1,375 млрд долларов.

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Как сообщает CNN, о соглашении Prada с Capri Holdings, предыдущим владельцем Versace, стало известно 10 апреля. Вместе с правами на Versace были проданы и долги компании. Также слияние укрепит позиции Италии в индустрии роскоши, которую возглавляют французские конгломераты во главе с LVMH, которому принадлежат Louis Vuitton, Hublot, Tiffany&Co., Bulgari, Christian Dior, Guerlain, Givenchy и другие бренды.

"Мы стремимся продлить наследие Versace, отмечая и переосмысливая его смелую и неподвластную времени эстетику. В то же время мы обеспечим его крепкой платформой, укрепленной годами постоянных инвестиций и укоренившимися в давние отношения", – сказал глава Prada Патрицио Бертелли.

Он и его жена, дизайнер Миучча Прада, являются основными акционерами компании. Впрочем, Versace придется сменить руководство, поскольку 13 марта сестра покойного основателя бренда Джанни Версаче, Донателла, покинула пост главного креативного директора бренда. Впрочем, она оценила перспективы нового партнерства.

"Мы с Джанни всегда очень нравились Миуччи, Патрицио и их семьей. Для меня большая честь, что бренд останется в руках такой надежной итальянской семейной компании, и я готова поддержать эту новую эру для бренда любым способом", – сказала Донателла Версаче.

Впрочем, сделка была заключена со значительной скидкой – примерно на 2,15 млрд долларов меньше, чем ожидалось. Ранее сообщалось, что Versace могут продать за 1,5 млрд евро (около 1,7 млрд долларов). Впрочем, введенные американской администрацией глобальные пошлины потрясли фондовые рынки, в том числе и фэнш-индустрию. Но собственно Capri переживает не лучшие времена уже давно – за год акции компании упали на 24%.

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