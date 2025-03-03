Versace хотят продать за поразительную сумму: кто может купить компанию

Итальянская компания Prada приблизилась к заключению соглашения о поглощении модного дома Versace. За это компания Capri Holdings, которой принадлежит Versace, может выручить 1,5 млрд евро.

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Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на данные ознакомленных источников. Соглашение может быть завершено до конца марта. Первоначальная проверка уже не выявила никаких рисков для сторон – оценка Versace, включая эксклюзивные финансовые данные компаний и показатели по продажам, длилась несколько недель и завершилась в феврале.

В то же время, решение о покупке производителя люксовой одежды и аксессуаров может распасться. У Capri не ответили журналистам на запросы о комментариях, а у Prada эту тему комментировать.

Capri купила Versace в 2018 году примерно за 1,8 млрд. евро. Компании также принадлежит модный бренд Michael Kors.

В третьем квартале текущего финансового года Versace сообщила о доходе в 193 млн долларов – это на 15% меньше, чем за аналогичный период в прошлом году (в отличие от самой Prada, где регистрируют финансовый рост). В то же время операционный убыток бренда за этот же период вырос до 21 млн долларов с 14 млн долларов. Несмотря на это, на фоне слухов о возможном важном соглашении акции Prada выросли на 4,1%.

Хотя даже после заключения сделки рыночная капитализация Prada будет составлять всего 22,5 млрд долларов. Это лишь небольшая доля по сравнению со стоимостью французского конгломерата LVMH (Louis Vuitton, Christian Dior, Fendi и Loro Piana), имеющего рыночную стоимость 347,5 млрд евро.

"Prada будет иметь хорошие возможности для реализации потенциала бренда Versace в долгосрочной перспективе, потенциально прокладывающей путь группе стать ответом Италии на французские конгломераты предметов роскоши", – заявили аналитики UBS Group AG.

Также OBOZ.UA сообщал, что члены клана Эрмес, принадлежащего к самым богатым во Франции, могут получить за четыре года более $5 млрд дивидендов благодаря успеху модного дома Hermes International, основанного их предком Тьерри Эрмесом. Простые работники получат ежегодный бонус в 4500 евро.

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