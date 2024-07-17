Мобильные операторы резко изменят время работы сети без света: сколько будет держаться связь

Госспецсвязи обязало мобильных операторов обеспечить 10 часов работы сети без света. Раньше это время составляло 4 часа. Кроме того, до 1 октября 2024 года не менее 60% базовых станций операторов должны быть обеспечены автономным резервным питанием.

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Об этом говорится в распоряжении Госспецсвязи. Согласно ему:

до 1 ноября операторы должны обеспечить 70% базовых станций автономным резервным питанием;

до 1 декабря – 80%;

до конца января 2025 года – 100%.

Также до 1 декабря этого года, не менее 25% базовых станций в каждой области должны быть подключены к генераторам с запасом горюче-смазочных материалов. Либо же оборудованы сменным блоком аккумуляторных батарей на первые 72 часа.

Помимо этого, с 1 сентября 2024 года все объекты физической инфраструктуры электронных коммуникационных сетей, выполняющих функции международных центров коммутации, междугородных телефонных станций, транзитных станций и национальных точек обмена Интернет-трафиком, должны быть подключены к стационарным или передвижным электрогенераторам с запасом топлива. Либо же оборудованы сменным блоком аккумуляторных батарей на первые 72 часа.

Как не остаться без связи при отключениях электроэнергии

В то же время, быть на связи даже во время блэкаутов можно. В частности, используя оптоволоконную технологию xPON.

Об этом сообщил глава Минцифры Михаил Федоров. Он объяснил: xPON требует "гораздо меньше энергии для поддержки работы интернет-сетей во время отключений".

"Большинство провайдеров, которые используют ее, могут предоставить услуги в течение 72 часов отсутствия энергоснабжения. К примеру, в Харьковской области в первые три дня обесточивания в марте 99% пользователей с технологией xPon имели бесперебойный доступ к интернету", – говорится в сообщении.

Для использования же xPON в квартиру будет проведено оптоволокно. Питание обеспечивается через павербанк либо же другое устройство с аналогичной функцией (например, через зарядную станцию). Время работы – около 72 часов.

В то же время, существуют и другие технологии. В частности, такие:

xDSL

Нужен медный телефонный кабель (подойдет от Укртелекома). Как и для других технологий, нужен павербанк либо же другое устройство с аналогичной функцией. Время работы – 4-8 часов.

DOCSIS

Для нее нужен телевизионный кабель. Питание также обеспечивается через павербанк либо же другое устройство с аналогичной функцией. Время работы – 4-8 часов, но в отдельных случаях может достигать около 72 часов.

FTTx

Для ее использования будет протянуто оптоволокно в многоквартирный дом. Питание обеспечивается через павербанк либо же другое устройство с аналогичной функцией. Время работы – 4-8 часов, однако в отдельных случаях оно может составить около 72 часов.

Как сообщал OBOZ.UA, в целом же, некоторые регионы Украины ощущают проблемы с "падением" связи при отключении света. Причина – отсутствие резервных видов питания на основных башнях теле-, радиосвязи и интернет-связи.

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