Мировые цены на нефть существенно изменились: как США и Китай повлияли на стоимость ресурса

На мировых рынках ощутимо подешевела нефть. По состоянию на 06:30 по Гринвичу, стоимость марки Brent с поставкой в июне снизилась на 51 цент, или 0,8% – до 64,9 доллара за баррель. А июльский контракт нефти West Texas Intermediate (WTI) подешевел на 48 центов, или 0,8% – до 61,49 доллара за баррель. Одной же из причин этого, отмечают в экспертных кругах, является снижение суверенного кредитного рейтинга США агентством Moody's.

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Об этом сообщает Reuters. Отмечается: также на стоимость нефти повлияло замедление темпов промышленного производства и розничных продаж в Китае. Что, подчеркивается, свидетельствует о "тернистом пути к экономическому восстановлению страны".

В то же время, отмечают аналитики, несмотря на то, что Пекин и Вашингтон достигли соглашения об отмене большинства взаимных пошлин, ряд факторов "продолжают создавать неопределённость для экспортной экономики Китая". В частности:

краткосрочный характер соглашения;

непредсказуемость Трампа.

"Понижение рейтинга Moody’s вызывает вопросы относительно перспектив экономики США. ... Moody’s понизило суверенный кредитный рейтинг США из-за растущего долга страны, который достиг 36 трлн долларов, что может затруднить реализацию планов президента Дональда Трампа по снижению налогов", – говорится в материале.

Чего ожидать Украине

В свою очередь, аналитики delo.ua отмечают: в ближайшее время стоимость бензина в Украине может заметно изменится. При чем, как в сторону удорожания, так и удешевления.

По словам основателя группы компаний "Прайм" Дмитрия Леушкина, все будет зависеть от стоимости нефти эталонной марки Brent. Так:

Если она "несколько недель продержится у отметки 62 доллара/баррель", можно будет ожидать снижения цен на бензин на АЗС на 2 грн/л.

Если нефтяные котировки вернутся к значению 70 долларов/баррель, цены вырастут – в среднем на 1 грн/л.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время,специалисты финансовой сферы пришли к выводу, что Трамп стремится поддерживать цены на нефть WTI на уровне 40-50 долларов за баррель. Это означает, что в ближайшее время он может добиваться снижения котировок на 20-30%, что может создать большие проблемы России.

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