Минус 20% за неделю: в Украине стремительно дешевеет базовый овощ

В Украине в последние дни мая активно дешевеет ранняя белокочанная капуста. Закупочные цены, по которым фермеры отгружают товар, составляет 24-32 грн/кг, что сразу на 20% ниже, чем неделей ранее. Розничная стоимость в супермаркетах колеблется в пределах от 36 грн почти до 49 грн за килограмм, но скоро также может снизиться, учитывая ситуацию в опте.

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Как объяснили аналитики EastFruit, снижение цен связано с тем, что молодой капусты в продаже стало больше, а вот спрос на нее остался достаточно невысоким. Потому фермеры просто вынуждены понижать стоимость продукции.

"Большинство украинских хозяйств уже приступили к массовым отгрузкам ранней капусты. Также ситуацию усугубляют довольно невысокие темпы сбыта данной продукции. Оптовые компании и розничные сети предпочитают вести закупки небольшими партиями, учитывая относительно короткий срок реализации этого овоща", – отметили эксперты.

Впрочем, даже несмотря на резкое удешевление, ранняя капуста все же стоит в среднем в 3,6 раза дороже, чем в аналогичный период прошлого года. Кроме эффекта общей инфляции в стране, на цену повлияла погода: из-за холодной весны в 2025 году собирать урожай молодой капусты начали позже, чем в 2024-м.

Молода капуста в Украине: какие цены в супермаркетах

По результатам мониторинга OBOZ.UA, ранняя капуста в рознице пока что продается в среднем по 42,99 грн/кг. В целом в крупнейших сетях супермаркетов 28 мая цены колеблются в диапазоне от 36,3 до 48,99 грн/кг:

"АТБ" – 39,89 грн/кг (по акции);

"Фора" – 44,9 грн/кг;

"Сильпо" – 44 грн (по акции);

"Новус" – 48,99 грн/кг;

"Варус" – 43,9 грн/кг (по акции);

"Метро" – 36,3 грн/кг.

Более низкие цены можно найти на рынках. Например, на оптово-розничном рынке "Столичный" в Киеве минимальная цена на огурцы составляет уже 28 грн/кг, максимальная – 33 грн/кг. В качестве самой распространенной цены огурца рынок указывает 30 грн/кг.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время в Украине безостановочно дорожает борщ. Всего за две недели минимальная стоимость продуктов на одну порцию выросла на 4%, а с начала года блюдо стало дороже уже на 15,5%.

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