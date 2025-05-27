В Украине безостановочно дорожает борщ: сколько теперь стоит одна порция

В Украине в мае-2025 продолжилось подорожание основных ингредиентов для традиционного борща. За две недели, с 6 по 20 мая, минимальная стоимость продуктов на одну порцию выросла на 4%, до 39,5 грн. А с начала года блюдо стало дороже уже на 15,5%.

Видео дня

Об этом свидетельствуют данные НИИ "Украгропромпродуктивность". Аналитики рассчитали стоимость 570 г ингредиентов борща на основе данных о ценах на 50 областных и районных рынках Украины.

В список продуктов для приготовления борща вошли:

150 г картофеля – по минимальной цене 4,44 грн;

100 г капусты – 5,62 грн;

50 г моркови – 2,32 грн;

50 г свеклы – 2,19 грн;

50 г репчатого лука – 1,52 грн;

50 г томатов – 4,9 грн;

20 г подсолнечного масла – 1,34;

100 г свинины – 17,17 грн.

"Итак, минимальная стоимость продуктов борщевого набора по состоянию на 20 мая составила 39,50 грн, тогда как двумя неделями ранее средняя стоимость равнялась 37,92 грн, что демонстрирует увеличение цены на 1,58 грн", – отметили специалисты.

Следует уточнить, что месяц назад, в конце апреля, порция борща стоила 37,36 грн. То есть за месяц подорожание составило уже 5,42%.

С начала года изменение цены оказалось еще более существенным. В конце 2024-го порция борща стоила 33,36 грн. Это на 15,5% дешевле, чем сейчас.

Впрочем, подорожал не только борщ. Согласно мониторингу НИИ, в мае за две недели также выросла стоимость хлеба – на 0,3%, до 42,53 грн/кг, для изделия из пшеничной муки высшего сорта и на 0,7%, до 42,53 грн/кг для ржано-пшеничного хлеба.

Самые высокие цены на хлеб и хлебобулочные изделия в г. Киеве, Киевской, Черниговской, Ривненской областях. Самые низкие – в Тернопольской, Одесской, Закарпатской и Винницкой областях.

Кроме того, средняя цена на макаронные изделия выросла на 0,5% – до 36,37 грн/кг (самая высокая цена в Харьковской области, самая низкая– в Херсонской области). Изменения средних цен на основные виды круп за две недели были следующими:

гречневая крупа немного подешевела, на 0,1%, до 37,35 грн/кг;

рис стал дороже на 0,6% – до 57,98 грн/кг;

манка выросла в цене на 0,3%, до 25,81 грн/кг;

овсянка подорожала менее существенно – на 0,1%, до 32,27 грн/кг;

пшенная крупа не изменилась в цене и стоит в среднем 27,46 грн/кг, как и в конце первой недели мая.

Как сообщал OBOZ.UA, весной 2025 года потребительские цены в Украине выросли примерно на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – это следствие плохих урожаев, подорожания электроэнергии и роста расходов бизнеса. В то же время уже с лета ожидается постепенное замедление инфляции.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!