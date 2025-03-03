Миллионы на спутниковую связь: сколько Польша тратит на Starlink для Украины

По состоянию на 3 марта 2025 года, Польша заказала для Украины около 25 тысяч терминалов Starlink и покрывает их обслуживание по меньшей мере до сентября 2024 года. Расходы на один терминал составляют от 5,5 до 14 тысяч гривен в месяц.

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Об этом сообщили в Министерстве цифровизации Польши в ответ на информационный запрос корреспондента одного из СМИ. Инициатива обеспечения Украины спутниковой связью была начата в 2022 году.

Министр цифровизации Польши в 2022-2023 годах способствовал закупке и передаче 19 560 терминалов Starlink. В конце 2024 года Варшава приобрела еще 5 тысяч терминалов, которые постепенно передаются в Украину. Общее количество предоставленных устройств достигло почти 25 тысяч.

Эти терминалы играют критическую роль в обеспечении связи для Вооруженных сил Украины, правительственных учреждений, спасательных служб и гражданских организаций, особенно в регионах, где из-за боевых действий повреждены наземные сети связи. Финансирование работы терминалов является значительной нагрузкой на польский бюджет. Польша ежемесячно оплачивает два основных типа абонентских пакетов для терминалов Starlink:

стандартный тариф – около 5 500 грн в месяц (528,90 злотых брутто);

– около (528,90 злотых брутто); специальный тариф – около 14 000 грн в месяц (1 383,75 злотых брутто).

Оплата за эти услуги производится в соответствии с польским законом "О помощи гражданам Украины в связи с вооруженным конфликтом" от 12 марта 2022 года. Согласно этому документу, Польша будет финансировать услуги Starlink для Украины до конца сентября 2025 года. Дальнейшее продолжение финансирования будет зависеть от политических решений и международной поддержки.

Хотя Польша продолжает финансировать работу терминалов, вопрос долгосрочной поддержки спутниковой связи для Украины остается открытым. Европейский Союз рассматривает возможность предоставления альтернативных решений для обеспечения стабильной интернет-связи в Украине. По данным Politico, ЕС изучает варианты привлечения европейских операторов спутниковой связи для поддержки критической инфраструктуры Украины, чтобы снизить зависимость от Starlink и расширить возможности связи на стратегических направлениях.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, бизнесмен Илон Маск опроверг информацию об угрозах отключить Starlink, если Украина не подпишет соглашение о полезных ископаемых. Также он назвал журналистов, распространивших эту новость, лжецами.

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