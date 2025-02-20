Международные перевозки в Украине реформируют: как выбрать качественного перевозчика

Несмотря на войну и некоторые ограничения по передвижению, украинцы и украинки продолжают пользоваться услугами компаний, занимающихся международными автобусными перевозками. Но, чтобы обезопасить себя от непредсказуемых ситуаций, следует знать, как выбрать легального перевозчика и правильно купить билет.

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В пресс-службе правительства объяснили, что гарантировать безопасность, комфорт и возмещение в случае необходимости можно, только пользуясь услугами легальных перевозчиков. Их легко найти благодаря реформе сферы международных перевозок.

Признаки легального перевозчика

В сфере международных перевозок проходят реформы, чтобы сделать их безопасными и комфортными. Поэтому, выбирая перевозчика, следует обращать внимание на:

наличие у него официальных контактов: сайта, телефона, электронной почты, адреса;

службу поддержки – компания должна иметь сервис для помощи пассажирам при возникновении вопросов;

отзывы других пассажиров в Google, Facebook и на специализированных платформах с отзывами;

регистрацию на государственном портале регулярных маршрутов.

Какие документы должны быть у перевозчика?

Легальный перевозчик должен иметь лицензию на международные перевозки пассажиров автобусом от Государственной службы безопасности на транспорте (ГСБТ), а также разрешение на выполнение регулярного маршрута. Также у перевозчика должен быть заключен договор страхования ответственности перевозчика – этот документ важен для выплаты компенсации в случае непредвиденных ситуаций.

Как правильно оплатить билет?

Перевод стоимости проезда наличными или на карту водителю повышает риск потери денег и отсутствия гарантий поездки в целом. Поэтому следует придерживаться только легальных способов оплаты:

в кассе автовокзала с получением квитанции;

на официальном сайте перевозчика с реквизитами для оплаты.

Проверить перевозчика и найти маршрут поездки можно на портале регулярных маршрутов.

Как уже сообщал OBOZ.UA, в ноябре 2024 года в Украине изменили правила международных автобусных перевозок: введена цифровизация процесса, четкие требования к транспорту и комфортности автобусов. Новый порядок позволит быстрее открывать маршруты и улучшит качество обслуживания пассажиров. Кроме того, это облегчит перевозчикам открытие международных автобусных маршрутов.

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