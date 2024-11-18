Правила автобусных перевозок за границу изменятся: чего ждать водителям и пассажирам

В Украине изменили правила международных автобусных перевозок: введена цифровизация процесса, четкие требования к транспорту и комфортности автобусов. Новый порядок позволит быстрее открывать маршруты и улучшит качество обслуживания пассажиров.

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Об этом сообщил заместитель министра по развитию общин и территорий Украины Сергей Деркач. Документ был разработан совместно с бизнесом и уже прошел юридическое утверждение. Через несколько недель после официальной публикации новые правила вступят в силу, обеспечив современный подход к перевозкам за границу.

Одной из главных новаций нового порядка есть цифровизация процесса открытия международных автобусных маршрутов. Ранее перевозчики сталкивались с длительными бюрократическими процедурами и необходимостью прохождения заседаний комиссий. Теперь все будет проходить в онлайн-формате через специальный кабинет перевозчика. Главные изменения в цифровой процедуре:

быстрое принятие решений: Министерство должно предоставить разрешение на открытие маршрута в течение 10 дней. Если есть замечания к документам, перевозчик получит уведомление об этом в течение трех дней и сможет быстро исправить недостатки.

Министерство должно предоставить разрешение на открытие маршрута в течение 10 дней. Если есть замечания к документам, перевозчик получит уведомление об этом в течение трех дней и сможет быстро исправить недостатки. простота внесения изменений: все корректировки, продолжения или закрытия маршрутов также будут происходить онлайн без необходимости личного обращения в ведомство.

все корректировки, продолжения или закрытия маршрутов также будут происходить онлайн без необходимости личного обращения в ведомство. сроки открытия: если маршрут не может быть открыт, перевозчик получит отказ за 14 дней. После получения всех необходимых разрешений компания имеет 60 дней для запуска перевозок.

С целью обеспечения стабильности и надежности маршрутов введены новые требования для перевозчиков. А именно :

наличие основного транспорта: каждый международный маршрут должен иметь хотя бы один основной автобус и еще один резервный на каждые пять маршрутов. Это поможет избежать ситуаций, когда один автобус фигурирует на нескольких маршрутах, что часто приводит к отмене рейсов.

каждый международный маршрут должен иметь хотя бы один основной автобус и еще один резервный на каждые пять маршрутов. Это поможет избежать ситуаций, когда один автобус фигурирует на нескольких маршрутах, что часто приводит к отмене рейсов. условия закрытия маршрута : если перевозчик не выполняет 50% рейсов в течение четырех месяцев или не получил разрешение другой страны, маршрут может быть закрыт по заявлению перевозчика. Это уменьшит нагрузку на пограничные пункты и позволит сосредоточиться на действительно работающих маршрутах.

Новые правила также предусматривают повышенные стандарты комфортности выходящих на международные рейсы автобусов. Все автобусы должны отвечать следующим требованиям:

наличие кондиционера и системы отопления;

и системы отопления; встроенная туалет для пассажиров;

для пассажиров; GPS-навигация, которая позволяет отслеживать маршрут и обеспечивает точность расписания.

Эти требования уже были обновлены и стали обязательными для всех международных перевозок. Для нерегулярных перевозчиков, выполняющих международные рейсы без постоянных маршрутов, вводится цифровой учет разрешений "Интербус". Это нововведение предполагает создание отдельного модуля, который позволит автоматизировать процесс получения разрешений и верификацию данных в единой базе.

Новый порядок организации перевозок предусматривает сотрудничество с иностранными государствами для ускорения получения разрешений на перевозку. Министерство активно работает с международными партнерами, чтобы снизить сроки выдачи разрешений и сделать процесс открытия маршрутов более оперативным.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Польша с 1 ноября 2024 года ужесточила контроль за товарными автомобильными перевозками для украинских и других экспортеров. Теперь водителям из третьих стран (не ЕС) с любыми грузами перед въездом в страну следует зарегистрироваться в польской системе SENT.

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