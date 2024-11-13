'Метинвест' стал лидером рейтинга крупнейших бизнесов Украины

Журнал Forbes Ukraine опубликовал рейтинг крупнейших частных компаний Украины с выручкой от 4,7 млрд грн. Возглавила рейтинг компания "Метинвест" Рината Ахметова, с выручкой 270,5 млрд грн в 2023 году. В первую пятерку вошли ДТЭК, АТБ, Fozzy Group и Kernel.

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Об этом сообщила пресс-служба "Метинвест".

Издание исследовало финансовые показатели компаний за 2023 год и первую половину 2024 года. В качестве источника финансовых данных и сведений о количестве работников использовали систему YouControl, показатели, предоставленные компаниями, и собственные аналитические расчеты.

Так, по данным Forbes, многолетний лидер рейтинга крупнейших частных компаний страны оправился от потери крупных активов: "Азовстали", ММК имени Ильича и Авдеевского коксохима. В первом полугодии 2024 года EBITDA "Метинвеста" выросла на 33%, до $650 млн. Причина – в наращивании добычи железной руды почти вдвое, до 8,9 млн т.

"Увеличить производство на наших горнообогатительных комбинатах (ГОК) удалось благодаря ", – говорит СЕО компании Юрий Рыженков.

Во время войны инвестиционный фокус Группы переместился в ЕС. На рубеже 2024-2025 годов "Метинвест" совместно с итальянской Danieli запускает строительство металлургического завода в Италии мощностью 2,7 млн т стали в год. Первые образцы продукции предприятие должно выпустить в конце 2027 года. Стоимость проекта – €2,5 млрд, этот завод должен стать прототипом будущей модернизации украинских сталелитейных активов "Метинвеста". Есть и более прозаическая цель – расширение рынка сбыта для недозагруженных горнообогатительных комбинатов "Метинвеста": в 2024-м они работают на 57% от мощности, металлургические заводы – до 75%.

Среди новых направлений работы компании: военная продукция по защите сил обороны. В ассортименте – защита для бронетехники, в частности, для Bradley и Abrams, защитные экраны для пулеметчиков, металлические защитные сооружения.

"Но это все благотворительность, проводимая в условно свободное от работы время", – говорит Рыженков. Добавить системности военному направлению поможет наличие заказов от Минобороны, говорит СЕО "Метинвест".

В рейтинг лучших руководителей металлургической отрасли вошел CEO Группы "Метинвест" Юрий Рыженков. Также среди отмеченных – генеральные директора предприятий: "Метинвест Покровскуголь" – Андрей Акулич, Ингулецкого, Северного и Центрального ГОКа – Игорь Тонев, "Каметстали" – Александр Третьяков и и.о. СЕО "Запорожстали" – Тарас Шевченко.

Как известно, "Метинвест" Рината Ахметова за 9 месяцев 2024 увеличил уплату налогов и сборов в бюджеты всех уровней в Украине на 38% против аналогичного периода 2023 года – до 15,2 млрд грн. Также, с начала полномасштабного вторжения, "Метинвест" направил на помощь Украине и ее гражданам уже 7,7 млрд грн. Из них 4,1 млрд грн были направлены на нужды ВСУ.