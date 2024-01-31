'Метинвест' построил уже 35 опорных пунктов для ВСУ на линии обороны, в планах – еще 90

Компания "Метинвест" присоединилась к программе фортификации, которая проходит фактически по всем направлениям фронта: с помощью специалистов и техники, которую предоставляет предприятие, построили уже более 35 взводных опорных пунктов. Каждый такой пункт – это сеть тоннелей и стальные бункеры-крыивки, производимые "Метинвестом", объединенные в единый комплекс. В планах компании – построить еще около 90 пунктов. Но для расширения производства нужно больше людей.

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Об этом рассказал операционный директор Группы "Метинвест" Александр Мироненко в интервью "Прямому".

"Мы передали более 330 бункеров для бойцов. Но возник вопрос, что нужно сделать командные пункты, чтобы обеспечивать непрерывное управление войском вблизи линии столкновения. После этого у нас была очень содержательная дискуссия с военными, с командованием по отдельным направлениям. И мы разработали проект командного пункта, состоящий из 5-6 "крыивок", – рассказал он.

По его словам, эти командные пункты выполнены с максимальным комфортом: оборудованы вентиляцией, обогревом, интернетом и всеми средствами связи, которые используют военные. Там также оборудованы места, где операторы онлайн наблюдают, что происходит на линии столкновения – наблюдение производится с использованием больших телевизоров и компьютерной техники, которую тоже обеспечивает "Метинвест". Проходит производство в рамках милитарной инициативы "Стальной фронт" бизнесмена Рината Ахметова.

"Мы серьезно относимся к обеспечению безопасности этого производства, понимая, что враг постоянно ищет места, где производят продукцию для обороны Украины. Все площадки, на которых производится продукция – и минные тралы, и командные пункты и тайники – расположены за пределами наших предприятий. Мы заботимся о безопасности людей, работающих на этих объектах", – подчеркнул Мироненко.

Он уточнил: всего около 400-500 сотрудников "Метинвеста" постоянно вовлечены в производство продукции оборонительного характера. И хотя компания имеет возможности расширения почти по всем видам продукции – есть дефицит людей, которых можно привлечь к производству. Ведь кроме оборонного направления есть еще стандартное производство металлопродукции. А часть работников отлучены от основного производства и вовлечены в оборонное.

"Нам нужно дополнительно нанимать людей. А сейчас это очень проблематично – потому что есть определенные вопросы с бронированием сотрудников, ведь мы трудоустраиваем через военкомат. То есть человек должен официально оформиться, зарегистрироваться в военкомате. И когда люди это слышат, они говорят: мы лучше поищем что-нибудь другое. Поэтому мы сейчас пытаемся сотрудничать с Минэкономики и Минобороны, потому что мы способны наращивать объемы производства. Но нам нужны люди, которых нужно забронировать – чтобы они могли заниматься военным заказом", – объяснил Мироненко.