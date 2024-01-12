'Метинвест' передал украинским защитникам в Херсонской области новую партию лодок

Военнослужащие Херсонского направления получили 20 лодок и моторов, которые помогут им в деоккупации левого берега Днепра от милитарной инициативы "Стальной фронт Рината Ахметова".

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"Все эти вещи будут помогать нам выполнять боевые задачи на Херсонском направлении, освобождать от оккупации наши территории на левом берегу Днепра", – говорит военнослужащий на псевдо "Купол".

"Метинвест" уже неоднократно передавал защитникам Херсона разнообразную помощь. В частности, резиновые лодки получали бойцы 36-й бригады, сейчас участвующей в боях на Херсонском направлении. Впоследствии морским пехотинцам передавали 500 спасательных жилетов. Также более чем на 2 млн грн "Метинвест" закупил тысячи рукавиц и упаковок с сухим душем, сотни пар перчаток, носков с подогревом, энергетических батончиков, газовых водок и баллонов к ним.

"Как бы ни было трудно, мы все должны продолжать работать и поддерживать нашу армию - именно так получает наша Победа. "Метинвест" как в начале полномасштабной войны, так и сейчас, системно помогает украинским воинам по всем направлениям - это и Донетчина, и Запорожье , и Херсонщина. И эта помощь не будет прекращаться до полной нашей Победы", – отметил операционный директор Группы "Метинвест" Александр Мироненко.

Всего с начала полномасштабного вторжения "Метинвест" направил в поддержку Украины уже 4,8 млрд грн. Из этой суммы более 2,5 млрд грн – помощь бойцам в рамках милитарной инициативы Стальной Фронт Рината Ахметова.