Медиа показали, как ДТЭК адаптирует работу предприятий для ветеранов с инвалидностью

Компания ДТЭК создает условия для возвращения ветеранов российско-украинской войны к гражданской работе, в частности работников с инвалидностью после ранений. Журналисты показали историю ветерана, который после фронта вернулся работать в шахту, и рассказали, как компания поддерживает своих работников после войны.

Об этом говорится в материале издания NV.

С началом полномасштабной войны сотни шахтеров ДТЭК присоединились в ряды Сил обороны и часть из них уже возвращается к гражданской жизни.

В частности, журналисты пообщались с Дмитрием, который работал на шахте с 2018 года как проходчик и горный мастер. После начала полномасштабной войны он присоединился к Силам обороны Украины и во время одного из боевых заданий получил тяжелое ранение, из-за которого потерял конечность. После реабилитации Дмитрий вернулся к работе в ДТЭК.

Сейчас ветеран снова работает на шахте, однако после ранения перешел на работу в административной части предприятия. Говорит, что рад вернуться к работе после фронта.

В статье отметили, что ДТЭК создал отдельную программу работы с ветеранами, возвращающимися с войны. Компания помогает с трудоустройством, адаптирует пространство, и делает адаптивную спецодежду для ветеранов с инвалидностью, которую сейчас тестируют на предприятиях.

Также на поверхности одной из шахт уже создали безбарьерную среду для ветеранов с инвалидностью.

"Многие, возвращаясь к гражданской жизни, думают: "Теперь я буду никому не нужен". Честно говоря, определенные подобные мысли у меня также были, еще когда я был на этапе лечения. Но здесь большую роль сыграла моя жена, очень важно, чтобы был такой человек рядом. И, конечно, очень важно, что у меня снова есть работа. Это не только про деньги, здесь постоянное общение, коллектив, все друг к другу относятся с уважением. Шахта, можно сказать, спасла от одиночества. Не могу представить, что я просто лежал бы дома и смотрел в потолок все это время", – подчеркнул Дмитрий.

Как сообщалось ранее, ДТЭК Рината Ахметова признали компанией с лучшей программой поддержки ветеранов.