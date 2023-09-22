Мазепа признал долг за Майницкое месторождение и пообещал его оплатить

Неожиданный поворот в громком конфликте вокруг Майницкого газового месторождения. Владелец корпоративных прав на добычу газа на Майницком месторождении ООО "Села Энерджи", которым владеет инвестиционный банкир Игорь Мазепа с партнерами, впервые открыто признал наличие задолженности за месторождение и выразил готовность оплатить бонусный платеж.

Об этом он сообщил в официальном письме, которое направил своим оппонентам, ООО "Навигатор комплект". Ранее основатель ООО "Навигатор комплект" Олег Токарь неоднократно публично обвинял Мазепу в рейдерском захвате Майницкого месторождения и нежелании рассчитываться за него.

"ООО 'Села Энерджи' намерено добросовестно выполнять условия Договора в пределах своей ответственности, что подтверждается уплатой базовой стоимости доли в уставном капитале, и не отказывается от уплаты бонусного платежа, который зависит от наличия оговоренных сторонами залежей газа на месторождении", – говорится в письме.

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Во многих своих интервью и сообщениях в социальных сетях инвестиционный банкир Игорь Мазепа ранее категорически отказывался признавать наличие этой задолженности и инициировал обращение в суд с целью упразднения положений договора, согласно которым он должен был внести бонусный платеж. В суде Мазепа проиграл первую инстанцию, но недавно победил во второй, в ближайшее время это дело будет рассматриваться в кассационном суде.

"Я искренне рад, что Мазепа признал наличие задолженности, это уже маленькая победа, но он до сих пор публично утверждает, что на Майницком месторождении нет газа. Если он утверждает, что газа там нет, то и платить не собирается. На мой взгляд, это письмо - еще один технический, мошеннический ход, который должен отвлечь внимание и обеспечить ему время.На Майницком месторождении есть большие подтвержденные запасы газа.Мазепа ежедневно зарабатывает на его добыче.Мы готовы вернуть первый платеж и взять Майническое месторождение назад, несмотря на то, что за последние Мы знаем, как увеличить добычу газа на этом месторождении и готовы в это инвестировать, если бы Мазепа считал себя пострадавшей стороной, он бы уже получил деньги обратно, но он этого не хочет. он также не желает. Я считаю, что это жадность и мошенничество, которым должны дать оценку правоохранительные органы и суды. Что, надеюсь, произойдет в ближайшее время", – так прокомментировал это письмо нашему изданию основатель ООО "Навигатор комплект" Олег Токарь.