Масштабы впечатляют: после массовых рейдов на "офисы" в Днепре разоблачили колл-центры на 1500 сотрудников

На Днепропетровщине разоблачили колл-центры на более 1500 рабочих мест, прокуроры провели 27 обысков только за один день. "Офисы" работали по схеме "быстрых инвестиций", а жертвами были граждане Украины, Европы и Азии.

Видео дня

Об этом сообщил генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко. Массовые обыски, по его словам, состоялись 25 февраля.

"Масштабы разоблаченной деятельности поражают даже опытных правоохранителей: офисы насчитывали более 1500 рабочих мест. Ежедневно каждый из работников осуществлял около 100 звонков потенциальным жертвам, используя методы психологического давления", – проинформировал он.

Как работала схема

"Офисники" представлялись жертвам сотрудниками инвестиционных компаний и брокерских платформ .

. Они обещали "гарантированный и быстрый заработок" и убеждали людей "вкладывать" средства.

В отдельных случаях использовались подставные платформы, где потерпевшим демонстрировали фейковый рост их "инвестиций" и виртуальные прибыли.

и виртуальные прибыли. Все полученные средства сразу перечислялись на подконтрольные счета организаторов.

Жертвами схем "быстрых инвестиций" стали сотни граждан Украины, Европы и Азии. Во время обысков в мошеннических "офисах" изъяли:

1500 единиц компьютерной техники;

почти 500 мобильных телефонов;

серверное оборудование;

другие вещественные доказательства преступной деятельности.

Сейчас продолжается следствие. В частности, устанавливается полный круг организаторов и участников схемы.

"Борьба с кибермошенничеством, в частности деятельностью незаконных колл-центров, приобрела общенациональный масштаб. Значительная часть таких структур работает на международную аудиторию. С июля 2025 года проведено почти 800 обысков по всей территории государства, из них 150 – в рамках международного сотрудничества с участием иностранных партнеров. В результате изъято более 25 тысяч единиц техники", – добавил Кравченко.

Как сообщал OBOZ.UA, на днях в Днепре уже были разоблачены мошеннические колл-центры, которые по схеме двойного обмана обманывали граждан европейских стран. Задержаны 11 человек, все они – местные жители.

Также украинцев атакуют киберпреступники, которые маскируются под Национальный банк Украины и рассылают фейковые письма с опасными вложениями. Открытие таких файлов может привести к похищению персональных данных и доступу к банковским счетам.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!