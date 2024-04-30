Масштабная схема хищений в Харьковской области: суд арестовал фигурантов. Названы имена

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) арестовал бизнесмена Сергея Кривого и первого заместителя гендиректора "Харьковские тепловые сети" (ХТМ) Сергея Волыка по подозрению в организации схемы хищений 160 миллионов гривен бюджетных средств. Также были арестованы владелец ООО "Производственно-инжиниринговая компания "Локо трейн" Юрий Пичугин и бенефициар ООО "Альянс" Геннадий Жмуренко, выпущенный под залог, еще двух фигурантов отправили под ночной домашний арест.

Об этом сообщил журналист Олег Новиков в своем Telegram. Согласно материалам следствия, с апреля 2022 организатор группы, вместе с сотрудниками КП ХТМ и другими лицами, осуществляли хищение средств предназначенных для инфраструктурных проектов Харьковщины.

Это стало возможным благодаря заключению прямых договоров между подконтрольными компаниями и КП ХТМ на поставку необходимых материалов, таких как трубы, окна и техническая соль. Основной фигурой в этом скандальном расследовании стал бизнесмен Сергей Кривой.

По решению суда он был арестован с альтернативой внесения залога в размере 10 миллионов гривен. Следствие считает, что именно Кривой стоял во главе организации преступной схемы, направленной на хищение средств коммунального предприятия.

Вместе с ним арестован также первый заместитель генерального директора ХТМ Сергей Волык, которому суд установил альтернативу внесения залога в размере 9,99 миллионов гривен. Для исполнительного директора ХТС Валерия Морозова суд установил залог в размере 900 тысяч гривен.

Кроме того, в результате судебного заседания было принято решение арестовать владельца ООО "Производственно-инжиниринговая компания "Локо трейн'" Юрия Пичугина, залог для которого был определен в размере 3 миллионов гривен. Бенефициару ООО "Альянс" Геннадию Жмуренко суд предоставил возможность выйти под залог в размере 8 миллионов гривен.

Дополнительно, два фигуранта этого дела были отправлены под ночной домашний арест. Важной частью решения суда является условие выхода лиц подозреваемых из-под стражи залога под обязанности, включающие сдачу паспортов, ношение электронных браслетов, ограничение посещения определенных мест и т.д. Такие же обязанности были возложены и на других участников этого дела.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, схему по присвоению государственных земель на 291 млн грн, в организации которой подозревают министра агрополитики Николая Сольского, проверили в несколько этапов с использованием ветеранов АТО и манипуляций с документами для суда. По данным следствия, преступная группа действовала в 2017-2021 годах.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!