На Харьковщине разоблачили коррупционную схему на 160 млн грн: как разворовывали средства

В Харьковской области раскрыта большая коррупционная схема, которая привела к потере 160 миллионов гривен бюджетных средств. За процессуальным руководством прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) и детективов Национального антикоррупционного бюро (НАБУ), обнаружена и разоблачена организованная группа, которой предъявлено подозрение в завладении государственными средствами, направленными на восстановление инфраструктуры региона.

Об этом сообщает САП. "В результате производства ведомого прокурорами САП и детективами НАБУ раскрыта организованная группа и возбуждены обвинения против 7 человек, причастных к злоупотреблению деньгами, предназначенными для восстановления инфраструктуры г. Харькова ", – говорится в сообщении.

Сотрудниками был установлен список лиц, причастных к схеме. Среди них:

глава организации;

два сотрудника КП "Харьковские тепловые сети";

четыре человека, контролируемых главным организатором.

Согласно материалам следствия, с апреля 2022 года организатор группы вместе с сотрудниками КП "Харьковские тепловые сети" и другими лицами осуществляли хищение средств предназначенных для инфраструктурных проектов Харьковщины. Это стало возможным благодаря заключению прямых договоров между подконтрольными компаниями и КП "Харьковские тепловые сети" на поставку необходимых материалов, таких как трубы, окна и техническая соль.

Ряд фирм-посредников, контролируемых участниками преступления, закупал продукцию производителей и перепродавал ее КП "Харьковские тепловые сети" по завышенным ценам. Это привело к значительным потерям на сумму 159,5 млн грн для коммунального предприятия.

Действия лиц считаются нарушением статей 191 и 358 Уголовного кодекса Украины. И предусматривают лишение свободы сроком до трех лет.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, совместное расследование Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) и Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) разоблачило трех человек в завладении почти 8 миллионами гривен государственных средств. Делков разоблачили во время техобследования объектов Херсона.

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