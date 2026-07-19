Лето больше не является "мертвым сезоном" на рынке труда: каких специалистов чаще всего ищут работодатели

Этим летом украинский рынок труда не замедлился, а наоборот — работодатели активно нанимают сотрудников, при этом количество откликов от кандидатов достигло рекордного уровня за последние годы. Больше всего работодатели ищут специалистов рабочих профессий, сферы обслуживания, торговли и логистики, а удаленная работа остается самой дефицитной – она составляет лишь около 6% вакансий, хотя именно ее ищет каждый четвертый кандидат.

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Об этом говорится в исследовании популярного портала по поиску работы. Несмотря на сезонное оживление сферы обслуживания, наибольший спрос в Украине по-прежнему сохраняется на работников рабочих специальностей. В пятерку сфер с наибольшим количеством вакансий в июне вошли:

рабочие специальности и производство – 21 669 вакансий;

сфера обслуживания – 20 204;

розничная торговля – 12 310;

логистика, склад и внешнеэкономическая деятельность – 12 100;

продажи и закупки – 11 346.

По сравнению с маем больше всего выросло количество вакансий в сфере HR и образования – на 6%. Аналитики объясняют это подготовкой компаний к осеннему сезону активного найма и началу нового учебного года.

Почти половина вакансий доступна без опыта работы

Еще одной особенностью июня стало увеличение количества предложений для молодежи. По данным исследования, 46% всех вакансий открыты для кандидатов без опыта работы, а каждое четвертое предложение подходит студентам.

Заметно активизировались и сами молодые соискатели. Количество кандидатов в возрасте до 18 лет за месяц увеличилось на 64%, а среди молодежи в возрасте от 18 до 24 лет — еще на 13%. Чаще всего молодые украинцы искали работу в:

гостинично-ресторанном бизнесе и туризме;

сфере обслуживания;

розничной торговле.

Конкуренция за удаленную работу остается самой высокой

Несмотря на рост количества вакансий, ситуация с удаленной занятостью практически не изменилась. Лишь около 6% всех вакансий предусматривают удаленный формат работы. В то же время именно удаленная работа остается самой популярной среди кандидатов. Каждый четвертый соискатель ориентируется именно на удаленное трудоустройство, а примерно треть всех откликов приходится именно на удаленные вакансии.

В результате конкуренция за такие предложения в среднем в пять раз выше, чем за обычные вакансии. Для отдельных профессий этот показатель может превышать средний уровень в 10–20 раз. Чаще всего кандидаты откликались на вакансии:

директ-менеджера;

оператора контакт-центра;

Frontend-разработчика;

веб-дизайнера.

В западных областях количество вакансий уже превышает довоенный уровень, тогда как в прифронтовых регионах возможностей для трудоустройства по-прежнему значительно меньше. Наименьшая конкуренция среди кандидатов в настоящее время наблюдается в:

Херсонской области;

Донецкой;

Сумской;

Запорожской;

Черниговской.

Параллельно с активностью работодателей растет и уровень зарплат в дефицитных профессиях. Самые высокие зарплатные предложения в настоящее время получают специалисты, имеющие значительный опыт, работающие в сложных условиях или относящиеся к профессиям, в которых ощущается нехватка кадров. К наиболее высокооплачиваемым вакансиям относятся:

операционный директор – 92 тыс. грн;

водитель международных перевозок – 66 тыс. грн;

риэлтор – 58 тыс. грн;

автомаляр – 57 тыс. грн;

программист – 52 тыс. грн;

автомеханик – 47 тыс. грн;

шеф-повар – 46 тыс. грн;

крановщик – 37 тыс. грн.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, до 1 сентября критически важные предприятия в Украине должны подтвердить соответствие новым требованиям, в частности относительно средней зарплаты от 25 941 гривны, иначе они могут лишиться статуса и возможности бронировать работников. Больше всего новые правила могут ударить по фермерам, ИТ-стартапам и металлургии, где уже прогнозируют сокращение количества забронированных сотрудников на сотни человек.

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